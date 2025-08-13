Tendrá “Juárez en la Juárez, Amor Eterno” estacionamientos seguros disponibles

Publicidad - LB2 -

La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) informó que, con motivo del evento “Juárez en la Juárez, Amor Eterno”, que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 4:00 de la tarde, se pondrán a disposición de la ciudadanía espacios seguros y vigilados para el resguardo de vehículos.

Ciudad Juárez, Chih .– Jaime Flores Castañeda, director general de la OMEJ, dio a conocer que los estacionamientos municipales estarán abiertos y operando para quienes asistan al evento, con el objetivo de ofrecer comodidad y seguridad.

Los puntos habilitados son:

• Estacionamiento de la presidencia municipal, abierto las 24 horas.

• Estacionamiento Santa Fe, abierto las 24 horas.

• Estacionamiento Ex Aduana, abierto de 7:00 de la mañana a 3:00 de la madrugada, pero en esta ocasión permanecerá disponible hasta que se retire el último vehículo de los asistentes.

- Publicidad - HP1

Flores Castañeda resaltó que estos estacionamientos cuentan con limpieza, vigilancia y atención, por lo que representan una opción confiable para quienes acudan al evento.

El programa se desarrollará sobre la avenida Benito Juárez, desde la calle Mejía hasta la calle Azucenas, e incluirá presentaciones musicales, actividades culturales y entretenimiento para toda la familia.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.