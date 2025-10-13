Tendrá ExpoGan rodeo para sus visitantes

Publicidad - LB2 -

Familias juarenses podrán disfrutar de rodeo, charrería y otros deportes durante la Feria ExpoGan 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- En rueda de prensa se dio a conocer que del 16 al 18 de octubre se contará con el espectáculo de los caballos bailadores y Bull Riding on the Night.

El sábado 18 de octubre se realizará una barrileada, con amazonas del estado de Chihuahua, avalado por el circuito de la NBHA México.

Las barrileadas y las montas en el rodeo tendrán premios en efectivo y hebillas en todas sus disciplinas.

El domingo 19 de octubre habrá Jackpot Rodeo con carrera de barriles, carrera entre polos, amarre de chiva, jineteo de toros y lazo por pareja.

Del 23 al 26 de octubre se tendrá el Encuentro Binacional de Baile, Country Bull Riding on the Night .

Los días 23 y 24 estarán la feria de escaramuzas y giros y el torneo de lazo por parejas y para el 25 y 26 de octubre, la presentación de los Enanitos Toreros y la final de la Feria de Escaramuzas y giros.

Los días 25 y 26 compartirán el escenario con Jackpot Rodeo y del 31 de octubre al 2 de noviembre, se tendrá el Bull Riding Challenge.

El día 1y 2 de noviembre habrá otra edición del encuentro binacional de baile country y la Copa Juvenil de Rodeo, además se aprovechará la arena de rodeo para un torneo de fútbol y voleibol playa, además tiro con arco, eventos organizados por las ligas deportivas.

En la conferencia estuvieron Sarahí de los Santos, del Instituto Municipal del Deporte; José Luis Mayrán, coordinador de Zona Rodeo ExpoGan y Benjamín Marduk, gerente de mercadotecnia de Centauro Volkswagen

Buscarán promover alimentos de la región en la Expogan 2025

A fin de que los alimentos que se producen en el área de Samalayuca sean conocidos en otros municipios del estado, la Dirección General de Desarrollo Económico tendrá módulos dentro de la Expogan 2025.

La titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, informó que en el evento que iniciará en los próximos días, la dependencia tendrá el pabellón de Desarrollo Económico con diferentes módulos.

En este se expondrán los alimentos que se producen en la zona de Samalayuca y El Valle de Juárez, como lo son chile, calabacita y melón, entre otros, pues se busca que los visitantes de otros municipios los conozcan y los consuman.

De esta manera se promueve que esos productos sean llevados a otras partes del estado y con ello ayudar a que la economía de este municipio, comentó.

La idea es abrir más mercados, ya que se considera que tanto El Valle como Samalayuca tienen lo necesario para poder competir en otros lugares de Chihuahua, dijo la funcionaria.

Además, también se buscará tener contacto con los productores que vengan de Estados Unidos, a quien se les ofertarán los alimentos y buscarán internacionalizarlos, al menos en el área del sur de Texas y Nuevo México.

