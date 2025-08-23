Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 14:00
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Taller sobre salud animal busca enfrentar retos de la sequía en la región

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ha llevado a cabo un taller titulado “Protocolos sanitarios para la salud animal y estrategias para enfrentar las condiciones de sequía”.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – Este evento se realizó en el auditorio Arturo Trejo del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y tuvo como objetivo principal fortalecer la salud animal en la región, especialmente ante los desafíos que presenta la sequía.

    El taller estuvo dirigido a productores locales y estudiantes de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y teóricos sobre la salud animal. La capacitación fue impartida por especialistas de la SDR, quienes abordaron temas cruciales para el bienestar del ganado, como la detección del gusano barrenador, la prevención sanitaria sistémica, así como estrategias de vacunación, bacterinización y desparasitación.

    - Publicidad - HP1

    Miguel Núñez, coordinador de la región fronteriza de la SDR, enfatizó la importancia de que tanto estudiantes como productores estén equipados con los conocimientos necesarios para implementar protocolos de salud animal. Esto es fundamental para asegurar la productividad y sostenibilidad de las unidades ganaderas en la entidad, especialmente en un contexto donde la sequía puede afectar gravemente la producción agrícola y ganadera.

    Durante el taller, se discutieron diversas estrategias que los productores pueden implementar para mitigar los efectos de la sequía en sus ganados. La capacitación no solo busca mejorar la salud de los animales, sino también contribuir a la economía rural, fortaleciendo la colaboración entre la academia y el sector productivo.

    Este tipo de iniciativas son esenciales para promover el desarrollo sostenible en la región, ya que permiten a los productores adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y asegurar la viabilidad de sus actividades. La SDR, en conjunto con la UACJ, continúa trabajando en la formación de profesionales capacitados que puedan enfrentar los retos actuales y futuros en la salud animal.

    El taller representa un paso importante hacia la mejora de las prácticas ganaderas en Chihuahua, y refleja el compromiso del Gobierno del Estado por apoyar a los productores y estudiantes en su desarrollo profesional y en la implementación de prácticas que beneficien a la comunidad rural.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 029 | Voces de Liderazgo: entre micrófonos y audiencias con Israel García

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Voces de Liderazgo: entre micrófonos...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    “El rumbo de México lo deben decir los ciudadanos no los gobernantes “: Maria Antonieta

    La diputada de morena, Maria Antonieta Pérez Reyes participó como expositora en el Congreso...
    Juárez / El Paso

    Distribuye Desarrollo Social despensas y tinacos a familias de la colonia Bellavista

    Atendiendo la solicitud de los comités de vecinos de las colonias Bello Horizonte, Campesina...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.