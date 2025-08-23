Taller sobre salud animal busca enfrentar retos de la sequía en la región

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), ha llevado a cabo un taller titulado “Protocolos sanitarios para la salud animal y estrategias para enfrentar las condiciones de sequía”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – Este evento se realizó en el auditorio Arturo Trejo del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y tuvo como objetivo principal fortalecer la salud animal en la región, especialmente ante los desafíos que presenta la sequía.

El taller estuvo dirigido a productores locales y estudiantes de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos y teóricos sobre la salud animal. La capacitación fue impartida por especialistas de la SDR, quienes abordaron temas cruciales para el bienestar del ganado, como la detección del gusano barrenador, la prevención sanitaria sistémica, así como estrategias de vacunación, bacterinización y desparasitación.

Miguel Núñez, coordinador de la región fronteriza de la SDR, enfatizó la importancia de que tanto estudiantes como productores estén equipados con los conocimientos necesarios para implementar protocolos de salud animal. Esto es fundamental para asegurar la productividad y sostenibilidad de las unidades ganaderas en la entidad, especialmente en un contexto donde la sequía puede afectar gravemente la producción agrícola y ganadera.

Durante el taller, se discutieron diversas estrategias que los productores pueden implementar para mitigar los efectos de la sequía en sus ganados. La capacitación no solo busca mejorar la salud de los animales, sino también contribuir a la economía rural, fortaleciendo la colaboración entre la academia y el sector productivo.

Este tipo de iniciativas son esenciales para promover el desarrollo sostenible en la región, ya que permiten a los productores adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y asegurar la viabilidad de sus actividades. La SDR, en conjunto con la UACJ, continúa trabajando en la formación de profesionales capacitados que puedan enfrentar los retos actuales y futuros en la salud animal.

El taller representa un paso importante hacia la mejora de las prácticas ganaderas en Chihuahua, y refleja el compromiso del Gobierno del Estado por apoyar a los productores y estudiantes en su desarrollo profesional y en la implementación de prácticas que beneficien a la comunidad rural.

