Suspenderán servicio en ocho estaciones del JuárezBus por desfile conmemorativo

Ocho estaciones del BRT-1 permanecerán cerradas este domingo en Ciudad Juárez por desfile de aniversario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este domingo 14 de diciembre, un total de ocho estaciones del sistema de transporte JuárezBus, pertenecientes a la línea BRT-1, suspenderán operaciones de forma temporal debido al desfile conmemorativo por el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez. Así lo dio a conocer la Operadora de Transporte (OTV) mediante un comunicado oficial.

Las estaciones afectadas por el cierre son: Durango, Oaxaca, Morelos, Babícora, Torres, Hiedra, Toronja Roja y Piña.

Todas permanecerán sin servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, horario durante el cual se llevará a cabo el evento cívico y cultural sobre una parte del corredor troncal.

La medida se implementa como parte del operativo logístico de movilidad que cada año acompaña a este tipo de actividades, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes al desfile y el flujo adecuado de unidades fuera del tramo intervenido.

Las autoridades de transporte aseguraron que las líneas BRT-2 y BRT-3, así como el resto de las estaciones del BRT-1, funcionarán con normalidad.

OTV exhortó a los usuarios a tomar previsiones si tienen planeado utilizar el sistema durante la mañana y mediodía del domingo, especialmente si su trayecto habitual contempla alguna de las ocho estaciones cerradas.

La dependencia reiteró que el servicio será restablecido en cuanto concluyan las actividades del desfile y se liberen las vialidades.

El desfile conmemorativo es parte del calendario de eventos organizados por el gobierno municipal para celebrar la historia y cultura de Ciudad Juárez, y suele congregar a miles de personas en el centro de la ciudad.

Como cada año, se prevé la participación de instituciones educativas, cuerpos de seguridad, agrupaciones culturales y bandas de guerra.

Para cualquier duda adicional o solicitud de información, JuárezBus pone a disposición de la ciudadanía su línea de atención telefónica al número (656) 852-73-84, donde se ofrecen detalles sobre rutas, estaciones y horarios durante el operativo especial.

