Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 13, 2025 | 9:35
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Suspenderán servicio en ocho estaciones del JuárezBus por desfile conmemorativo

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Ocho estaciones del BRT-1 permanecerán cerradas este domingo en Ciudad Juárez por desfile de aniversario.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este domingo 14 de diciembre, un total de ocho estaciones del sistema de transporte JuárezBus, pertenecientes a la línea BRT-1, suspenderán operaciones de forma temporal debido al desfile conmemorativo por el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez. Así lo dio a conocer la Operadora de Transporte (OTV) mediante un comunicado oficial.

    Las estaciones afectadas por el cierre son: Durango, Oaxaca, Morelos, Babícora, Torres, Hiedra, Toronja Roja y Piña.

    - Publicidad - HP1

    Todas permanecerán sin servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, horario durante el cual se llevará a cabo el evento cívico y cultural sobre una parte del corredor troncal.

    La medida se implementa como parte del operativo logístico de movilidad que cada año acompaña a este tipo de actividades, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes al desfile y el flujo adecuado de unidades fuera del tramo intervenido.

    Las autoridades de transporte aseguraron que las líneas BRT-2 y BRT-3, así como el resto de las estaciones del BRT-1, funcionarán con normalidad.

    OTV exhortó a los usuarios a tomar previsiones si tienen planeado utilizar el sistema durante la mañana y mediodía del domingo, especialmente si su trayecto habitual contempla alguna de las ocho estaciones cerradas.

    La dependencia reiteró que el servicio será restablecido en cuanto concluyan las actividades del desfile y se liberen las vialidades.

    El desfile conmemorativo es parte del calendario de eventos organizados por el gobierno municipal para celebrar la historia y cultura de Ciudad Juárez, y suele congregar a miles de personas en el centro de la ciudad.

    Como cada año, se prevé la participación de instituciones educativas, cuerpos de seguridad, agrupaciones culturales y bandas de guerra.

    Para cualquier duda adicional o solicitud de información, JuárezBus pone a disposición de la ciudadanía su línea de atención telefónica al número (656) 852-73-84, donde se ofrecen detalles sobre rutas, estaciones y horarios durante el operativo especial.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Imparten la capacitación Fortalecimiento y Profesionalización del Procedimiento de Bacheo

    Participan servidores públicos, colegios de profesionistas y cámaras empresariales <!--more--> Ciudad Juárez , Chih. - La...
    Plumas

    Ganemos la Guerra al Hambre

    Cd. Juárez siempre ha sido una urbe bulliciosa, desenfadada, fuera de los protocolos, trabajadora,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.