Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 14, 2025 | 14:37
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Suspende Hacienda notificación de cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias, Recaudación de Rentas informa que, suspendió temporalmente las diligencias de notificación y cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez, mientras se restablecen las condiciones regulares.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Pausamos las notificaciones de cobranza en estas colonias, para brindar a las familias damnificadas un alivio económico. Esa ha sido la instrucción de la gobernadora Maru Campos, servir con humanismo y con sensibilidad ante quien más lo necesite”, declaró Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas.

    La interrupción de las actividades recaudatorias para personas con rezago en adeudos estatales, continuará mientras persistan las condiciones de emergencia.

    - Publicidad - HP1

    Las colonias detectadas en situación de vulnerabilidad son:

    1. 16 de Septiembre
    2. 16 de Septiembre I
    3. Adolfo López Mateos
    4. Álvaro Obregón
    5. Amp. Plutarco Elías Calles
    6. Ampliación Fronteriza
    7. Anapra
    8. Anapra Gobierno del Estado
    9. Anapra Rancho
    10. Avícola
    11. Carlos Salinas de Gortari
    12. Chihuahua
    13. Chihuahua Norponiente
    14. Chihuahua Poniente
    15. Dieciséis de Septiembre
    16. Echeverría
    17. Estrella del Poniente Juana Luna de Arrieta
    18. Felipe Ángeles
    19. Felipe Ángeles Ampliación
    20. Francisco Sarabia
    21. Francisco Villa
    22. Franja del Río
    23. Fronteriza
    24. Fronteriza Alta
    25. Fronteriza Ampliación
    26. Fronteriza Baja
    27. Galeana
    28. Guadalajara
    29. Guadalajara Derecha
    30. Guadalajara Izquierda
    31. Gustavo Díaz Ordaz
    32. Hermenegildo Galeana
    33. Indefinida
    34. Insurgente
    35. Insurgentes
    36. Josefa Ortiz de Domínguez
    37. Juana Luna de Arrieta
    38. Juanita Luna de Arrieta
    39. La Conquista
    40. La Mesita
    41. Ladrillera
    42. Ladrillera de Juárez Ampliación
    43. Ladrillera de Juárez
    44. Ladrillera Juárez
    45. Ladrillera Juárez Ampliación
    46. Ladrilleras de Juárez
    47. Las Rosas
    48. Lázaro Cárdenas
    49. Lázaro Cárdenas poniente
    50. Lomas de Poleo
    51. López Mateos
    52. Luis Echeverría
    53. Maestros Estatales
    54. Maestros Estatales y Federales
    55. Maestros Periodistas
    56. Mariano Escobedo
    57. Nueva Galeana
    58. Perio
    59. Periodista
    60. Plutarco Elías Calles
    61. Plutarco Elías Calles Ampliación
    62. Puerto Anapra
    63. Puerto de Anapra
    64. Puerto de la Paz
    65. Puerto La Paz
    66. Rancho Anapra
    67. Renovación 92
    68. Sara Lugo
    69. Sarabia
    70. Siglo XX
    71. Siglo XXI
    72. Torreón
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llega a Ciudad Juárez el evento “Paella y Vino con Causa”

    La Secretaría de Turismo, en colaboración con el Club Rotario Juárez Conecta, invita a...
    Noroeste

    Llevan apoyo alimentario a adultos mayores y personas con discapacidad en Casas Grandes

    La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del programa NutriChihuahua,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.