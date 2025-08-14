Suspende Hacienda notificación de cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias, Recaudación de Rentas informa que, suspendió temporalmente las diligencias de notificación y cobranza de impuestos estatales en 72 colonias de Ciudad Juárez, mientras se restablecen las condiciones regulares.

Ciudad Juárez, Chih .- “Pausamos las notificaciones de cobranza en estas colonias, para brindar a las familias damnificadas un alivio económico. Esa ha sido la instrucción de la gobernadora Maru Campos, servir con humanismo y con sensibilidad ante quien más lo necesite”, declaró Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas.

La interrupción de las actividades recaudatorias para personas con rezago en adeudos estatales, continuará mientras persistan las condiciones de emergencia.

Las colonias detectadas en situación de vulnerabilidad son:

16 de Septiembre 16 de Septiembre I Adolfo López Mateos Álvaro Obregón Amp. Plutarco Elías Calles Ampliación Fronteriza Anapra Anapra Gobierno del Estado Anapra Rancho Avícola Carlos Salinas de Gortari Chihuahua Chihuahua Norponiente Chihuahua Poniente Dieciséis de Septiembre Echeverría Estrella del Poniente Juana Luna de Arrieta Felipe Ángeles Felipe Ángeles Ampliación Francisco Sarabia Francisco Villa Franja del Río Fronteriza Fronteriza Alta Fronteriza Ampliación Fronteriza Baja Galeana Guadalajara Guadalajara Derecha Guadalajara Izquierda Gustavo Díaz Ordaz Hermenegildo Galeana Indefinida Insurgente Insurgentes Josefa Ortiz de Domínguez Juana Luna de Arrieta Juanita Luna de Arrieta La Conquista La Mesita Ladrillera Ladrillera de Juárez Ampliación Ladrillera de Juárez Ladrillera Juárez Ladrillera Juárez Ampliación Ladrilleras de Juárez Las Rosas Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas poniente Lomas de Poleo López Mateos Luis Echeverría Maestros Estatales Maestros Estatales y Federales Maestros Periodistas Mariano Escobedo Nueva Galeana Perio Periodista Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles Ampliación Puerto Anapra Puerto de Anapra Puerto de la Paz Puerto La Paz Rancho Anapra Renovación 92 Sara Lugo Sarabia Siglo XX Siglo XXI Torreón

