Suspende DABA adopciones de gatos durante octubre

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) suspendió las adopciones de gatos durante el mes de octubre y hace un llamado a los juarenses para que cuiden y protejan a sus mascotas, especialmente si los felinos son negros.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, indicó que en esta temporada se eleva el número de personas que quieren adoptar gatos, sin embargo, la Dirección opta por interrumpir el proceso hasta el siguiente mes.

Esto, debido a que se pueden presentar casos donde los animalitos son usados para actividades riesgosas, incluyendo los sacrificios.

“Hay mitos, pero también nos ha pasado que en estas fechas la gente busca desesperadamente adoptar gatitos sin importar que no sean negros, el año pasado nos tocó un caso donde una persona quería un gatito para sacarle la sangre, obviamente no le dimos ningún animalito”, señaló.

La funcionaria pidió a la ciudadanía no dejar salir a sus gatos, especialmente el 30 y 31 de octubre que es cuando acostumbran a hacer rituales. También pidió cuidar a los gatos comunitarios que no tienen dueño pero que en ocasiones andan en los patios de las casas o en la calle.

Señaló que las adopciones se estarán reanudando a partir de noviembre.

