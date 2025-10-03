Movil - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 11:03
    Supervisó Cruz Pérez Cuéllar trabajos nocturnos de bacheo

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Como parte de las jornadas del programa de Brigadas especiales de bacheo, esta noche el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar realizó una supervisión de actividad nocturna de bacheo en la avenida Valentín Fuentes, del tramo de avenida Ramón Rivera Lara a la avenida Ejército Nacional.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante esta visita, el director de urbanización Erick Ochoa, explicó el procedimiento para tapar los baches, detallando que primero debe perfilarse y cortarse el bache, posteriormente se coloca la mezcla caliente para concluir sellando el bache.

    El presidente recordó que se integró bacheo nocturno, con el propósito de no interrumpir el tránsito vehicular en las vialidades de mayor tráfico.

    “Creemos que este proyecto de bacheo intensivo terminará a finales de noviembre, pero obviamente una vez que termine vamos a revisar que nos falta y vamos a seguir dándole q los trabajos”, dijo el alcalde.

    Las jornadas de bacheo se efectúan de manera diurna y nocturna, con el propósito de avanzar en el mantenimiento de vialidades que se vieron afectadas ante las fuertes lluvias.

