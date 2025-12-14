Supervisan avance del CECI en Ciudad Juárez, apertura prevista en enero

Publicidad - LB2 -

El proyecto forma parte de una red nacional de mil centros orientados a apoyar a madres trabajadoras, en especial del sector maquilador

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Autoridades realizaron una supervisión al Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que se construye en Ciudad Juárez, el cual estará listo para iniciar operaciones en enero, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el cuidado infantil y apoyar la participación laboral de las mujeres.

El centro juarense se integra a un plan federal que contempla la instalación de mil espacios similares en todo el país, con el objetivo de que madres trabajadoras cuenten con un lugar seguro, con enfoque educativo y de atención integral para el cuidado de sus hijas e hijos durante la jornada laboral.

Durante la revisión del avance de obra, se destacó que estos centros buscan ofrecer un entorno amoroso, formativo y con personal capacitado, alejándose de esquemas asistenciales y apostando por un modelo de desarrollo infantil temprano con enfoque de derechos.

“Serán mil en todo el país para que madres trabajadoras dejen a sus hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo”.

El proyecto tiene un énfasis particular en las mujeres que laboran en la industria maquiladora, sector clave en la economía fronteriza y donde históricamente ha existido una alta demanda de servicios de cuidado infantil accesibles y confiables.

La instalación de los CECI responde a un compromiso asumido durante la campaña con las mujeres trabajadoras, especialmente en regiones industriales como Ciudad Juárez, donde la conciliación entre trabajo y familia representa un reto estructural.

Con la apertura prevista para enero, el centro local se perfila como uno de los primeros en entrar en operación, marcando el inicio de una red nacional que busca impactar tanto en el bienestar infantil como en la estabilidad laboral y económica de las familias.

