Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 14, 2025 | 23:22
    InicioEstadoJuárez / El Paso
    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025

    Supervisan avance del CECI en Ciudad Juárez, apertura prevista en enero

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    El proyecto forma parte de una red nacional de mil centros orientados a apoyar a madres trabajadoras, en especial del sector maquilador

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Autoridades realizaron una supervisión al Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que se construye en Ciudad Juárez, el cual estará listo para iniciar operaciones en enero, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el cuidado infantil y apoyar la participación laboral de las mujeres.

    El centro juarense se integra a un plan federal que contempla la instalación de mil espacios similares en todo el país, con el objetivo de que madres trabajadoras cuenten con un lugar seguro, con enfoque educativo y de atención integral para el cuidado de sus hijas e hijos durante la jornada laboral.

    - Publicidad - HP1

    Durante la revisión del avance de obra, se destacó que estos centros buscan ofrecer un entorno amoroso, formativo y con personal capacitado, alejándose de esquemas asistenciales y apostando por un modelo de desarrollo infantil temprano con enfoque de derechos.

    “Serán mil en todo el país para que madres trabajadoras dejen a sus hijos en un espacio seguro, amoroso y educativo”.

    El proyecto tiene un énfasis particular en las mujeres que laboran en la industria maquiladora, sector clave en la economía fronteriza y donde históricamente ha existido una alta demanda de servicios de cuidado infantil accesibles y confiables.

    La instalación de los CECI responde a un compromiso asumido durante la campaña con las mujeres trabajadoras, especialmente en regiones industriales como Ciudad Juárez, donde la conciliación entre trabajo y familia representa un reto estructural.

    Con la apertura prevista para enero, el centro local se perfila como uno de los primeros en entrar en operación, marcando el inicio de una red nacional que busca impactar tanto en el bienestar infantil como en la estabilidad laboral y económica de las familias.

    Galería

    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025
    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025
    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025
    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025
    Cortesía | Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juarez 2025
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    México se mete a semifinales

    La Selección Mexicana enfrento a Corea en los cuartos de final, buscando meterse en...
    Plumas

    Nuestros Temores en Cuentos que no son cuento

    En el transcurso de la vida le hemos temido a muchas circunstancias cosas o...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.