    septiembre 20, 2025 | 11:08
    Supervisan autoridades educativas ampliación de espacios en Media Superior en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, supervisaron los avances en la ampliación de espacios educativos en Educación Media Superior en Ciudad Juárez.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Como parte de su gira de trabajo en Ciudad Juárez, el secretario de Educación Pública sostuvo una reunión de trabajo con las y los directivos de los 13 Subsistemas de Educación Media Superior que operan en el estado, con el propósito de revisar la cobertura de este nivel educativo en la frontera.

    Gutiérrez Dávila y Delgado Carrillo resaltaron la colaboración que existe entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, que encabeza la gobernadora Maru Campos, para brindar mayores oportunidades y espacios educativos para las y los jóvenes juarenses.

    También destacaron las facilidades proporcionadas por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez para la ampliación de la infraestructura educativa, así como los trabajos de construcción y rehabilitación que se llevan a cabo a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

    Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al fraccionamiento Parajes de San José II Etapa III, donde actualmente se construye el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No.291, con una inversión de 113 millones 030 mil pesos y que estará concluido en el mes de agosto de 2026.

    El nuevo centro educativo inició operaciones en el presente mes de septiembre en una sede temporal, ubicada en la Escuela Federal No.98 en la colonia Sierra Vista, con una matrícula inicial de 470 estudiantes que son atendidos en el turno vespertino.

    Los trabajos de construcción incluyen: 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, tres talleres de especialidad, un aula de cómputo, área administrativa con sanitarios, sala de maestros, sanitarios, cancha de usos múltiples, cubierta, además de mobiliario básico y equipo especializado.

    De igual manera, recorrieron las instalaciones de la Secundaria Federal No.20, ubicada en la colonia Loma Blanca, donde se realizan los trabajos de reconversión para la operación en turno vespertino del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/2, con una inversión de 26 millones 557 mil pesos, para beneficiar a 800 estudiantes de Secundaria y 135 de Bachillerato.

    La obra incluye la construcción de un edificio de dos niveles con taller de cómputo, área administrativa con sanitarios, laboratorio multifuncional, y taller de especialidad, además de un edificio de un nivel para el módulo de servicios sanitarios.

    También se llevan a cabo rehabilitaciones eléctricas generales y de los servicios sanitarios existentes, impermeabilización de edificios, conexiones sanitarias, terminación de área administrativa existente, e instalación de bebederos, junto con la adquisición de 60 computadoras, 850 butacas y 90 paneles solares.

    Las autoridades educativas visitaron la Secundaria Estatal No.3061, en la colonia Parque Industrial Fernández, donde supervisaron los avances en la construcción y rehabilitación de espacios para la operación del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 9/3, con una inversión de 23 millones 611 mil pesos, en beneficio de 631 alumnos de Secundaria y 135 de Bachillerato.

    Los trabajos incluyen la construcción de un edificio de dos niveles con taller de cómputo, área administrativa con sanitarios, laboratorio multifuncional, taller de especialidad y aula didáctica, así como un edificio de un nivel con dos aulas didácticas y un módulo de servicios sanitarios.

    Además de rehabilitaciones eléctricas generales, instalación de subestación eléctrica, impermeabilización de edificios, conexiones sanitarias, pintura general y el equipamiento con 60 computadoras, 650 butacas y 64 paneles solares.

