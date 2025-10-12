Movil - LB1A -
octubre 12, 2025
    octubre 12, 2025 | 21:26
    Supervisa Protección Civil puntos de riesgo tras lluvias registradas esta noche

    Juárez / El Paso

    Túnel de 16 de Septiembre continúa cerrado de manera preventiva.

    Ciudad Juárez, Chih .- La Dirección General de Protección Civil informó que, tras las lluvias registradas esta noche en distintos sectores de la ciudad, la circulación vehicular en la mayoría de los puntos estratégicos se mantiene con normalidad, mientras que el túnel de la avenida 16 de Septiembre continúa cerrado de forma preventiva para garantizar la seguridad de los automovilistas.

    De acuerdo con el más reciente reporte de la dependencia, el Monumento al Cigarro, el paso a desnivel de la calle Gardenias y el Puente Internacional Paso del Norte operan con flujo vehicular regular. Asimismo, los cruces de Isla Elba e Isla Irlanda, así como el paso a desnivel de la avenida Insurgentes, se encuentran sin novedad.

    Por otra parte, personal de Protección Civil mantiene recorridos de supervisión en zonas susceptibles de encharcamiento e inundación, además de realizar inspecciones en los diques Plutarco Elías Calles y Fronteriza Baja, los cuales se reportan sin incidencias hasta el momento.

    La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, evitar cruzar áreas con acumulación de agua y respetar los señalamientos viales emitidos por las autoridades, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las y los juarenses.

