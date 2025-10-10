Supervisa alcalde trabajos de bacheo en la calle Mariano Matamoros

Publicidad - LB2 -

Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, supervisó las brigadas especiales de bacheo en la calle Mariano Matamoros, en la zona poniente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- Venimos a supervisar este programa de bacheo intensivo que sigue trabajando bajo la Dirección General de Obras Públicas, llevamos ya 3,466 baches tapados, 2,580 de día y fueron 886 de noche; la verdad es que es un tema que la gente nos ha estado pidiendo mucho y estamos supervisando que no bajemos la guardia y que sigamos trabajando intensamente”, mencionó el alcalde.

El tramo comprendido en este operativo corresponde de la avenida 16 de Septiembre a la calle Santa Barbara, en donde desde ayer jueves dieron inicio a las labores de bacheo.

Otras áreas intervenidas durante esta semana han sido la calle Mijes, Nahoas, Sierra Madre del Sur, Sorgo, Valle de Nilo, Batalla de Juárez, Venus, Fobos, Temis, Quinta del Sol, Francisco Ignacio Madero, Sierra de las cruces, Benemérito de las Américas y Chichimecas, por mencionar algunas.

