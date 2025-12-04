Supervisa alcalde Pérez Cuéllar avance de remodelación del Gimnasio Josué Neri Santos

Publicidad - LB2 -

El recinto será reinaugurado con un evento de lucha libre este domingo 7 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó este jueves un recorrido de supervisión por las instalaciones del Gimnasio Josué Neri Santos, donde actualmente se ejecutan trabajos de remodelación integral que buscan transformar este histórico recinto deportivo, uno de los más representativos de Ciudad Juárez. La intervención, que representa la más importante en más de cinco décadas, forma parte del compromiso del gobierno municipal con la mejora de espacios públicos para el deporte y la recreación.

Acompañado por el director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), Juan Carlos Escalante Suárez, y por el arquitecto Armando González, responsable del proyecto, el alcalde constató de primera mano los avances de la obra, que ya se encuentra en su fase final. El inmueble será reabierto oficialmente este domingo 7 de diciembre con un evento de lucha libre, lo que marcará su regreso a la actividad con instalaciones renovadas y mejoradas para los usuarios.

- Publicidad - HP1

Entre los trabajos destacados se encuentra la renovación total del sistema de iluminación, que ahora cuenta con tecnología LED de alta eficiencia. Asimismo, se instalaron nuevos graderíos y butacas, incluyendo zonas generales, preferentes y VIP, lo que mejora significativamente la comodidad y la experiencia del público asistente. Estas mejoras también permitirán al gimnasio cumplir con estándares para eventos de mayor escala.

La duela del recinto fue reemplazada y nivelada con materiales de última generación, además de incorporar canastos de basquetbol con especificaciones profesionales. Se integró un sistema de sonido moderno, lo que permitirá ofrecer mejores condiciones acústicas para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Otro de los elementos incorporados al proyecto fue la colocación de pantallas gigantes y una cabina de transmisión, lo que abre la puerta a la difusión en vivo de eventos. También se rehabilitaron aulas en la planta baja, destinadas a actividades formativas y deportivas, mientras que se construyeron dos vestidores de gran capacidad, ahora equipados con casilleros y servicios adecuados para los equipos participantes.

La remodelación del Gimnasio Josué Neri Santos forma parte de una estrategia municipal para dignificar los espacios públicos y fomentar el deporte en la ciudad. Con esta intervención, el gobierno busca que el recinto vuelva a consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad juarense y un referente regional en infraestructura deportiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.