Supervisa alcalde obra en colonia Jardines del Aeropuerto

Este mediodía el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a supervisar los trabajos de recarpeteo que se llevan a cabo en la calle Aeromoza de la colonia Jardines del Aeropuerto.

Ciudad Juárez, Chih .- En el lugar, felicitó a las y los residentes por su buena organización para buscar mejoras en su sector; al igual, el edil estuvo recibiendo solicitudes de apoyo que implican otras áreas de la Administración Municipal.

En cuanto a los trabajos de la calle Aeromoza, el director de Obras Públicas del Municipio, Daniel González García, dijo que son cerca de 13,152 metros cuadrados los que se están atendiendo, los cuales cuentan con una inversión de casi $7 millones de pesos.

Además, señaló que se realizarán tres pozos de absorción, ya que se padecía de constantes inundaciones, por lo que será una obra de gran beneficio para las y los ciudadanos.

Por su parte, Roberto Muro, encargado de la obra, dijo que el equipo con el que se están efectuando los trabajos es de los más modernos, puesto que se trata de tecnología alemana y, hasta ahora, es la única en el estado.

“Es importante decir que por lo general este tipo de maquinaria se utiliza en autopistas, no la usan para calles debido a lo que implica en costo, sin embargo, aquí resalta la calidad que se desea entregar a la ciudadanía, lo cual debe ser prioritario”, explicó.

El equipo es una maquina perfiladora BM2000/65, con la cual se puede controlar el espesor que se va a levantar del pavimento.

Cuenta con sensores sónicos para evitar que se pierda la uniformidad, por lo que al aplicar la carpeta asfáltica es parejo el resultado, agregó.

Marcos Hernández Torres, en nombre de las y los vecinos, agradeció al alcalde por las atenciones y la respuesta del Gobierno Municipal a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, indicó que este es un avance para los proyectos que tienen en puerta para la colonia.

A la supervisión de obra también acudió el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

