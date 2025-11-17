Supera Municipio los 10 mil baches reparados con brigadas especiales

Publicidad - LB2 -

Obras Públicas ha intervenido vialidades principales y secundarias en los seis sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A siete semanas del inicio del programa Brigadas Especiales de Bacheo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Obras Públicas, ha logrado reparar 10,535 baches en distintos puntos de Ciudad Juárez. Las labores se han desplegado de forma simultánea en los seis sectores en los que se dividió la mancha urbana para agilizar la atención.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que durante la semana más reciente se atendieron calles como Héroes del Carrizal, Rincón de Extremadura, Isla Saboga, Argentina, Miguel Navarrete, Mitla, Tikal, Francisco Villa, Costa Rica, Camino Viejo a San Lorenzo, Tarahumara, Miguel de la Madrid, Libramiento Regional, 40 Ejidatarios, Profesor Rómulo Gallegos y el bulevar Óscar Flores, entre otras.

El funcionario explicó que muchas de estas vialidades fueron severamente afectadas por el periodo de lluvias, lo que aceleró el deterioro del pavimento. Por ello, aunque las cuadrillas de bacheo han trabajado de forma constante durante todo el año, los esfuerzos fueron reforzados desde finales de septiembre con la creación de brigadas especiales.

Estas brigadas operan de manera estratégica en avenidas principales y calles secundarias que conectan a zonas residenciales, escuelas, centros de trabajo y áreas comerciales, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reducir los riesgos de tránsito para conductores y peatones.

González García pidió paciencia a los automovilistas, ya que los trabajos continúan de forma activa y pueden generar reducciones temporales en la circulación. Reiteró que el programa mantendrá su operación en los próximos meses para cubrir el mayor número de sectores posible.

La Dirección General de Obras Públicas exhortó a la ciudadanía a reportar baches en sus colonias a través de los canales oficiales, como el Centro de Respuesta Inmediata (CERI) 911 y las redes sociales del Gobierno Municipal, para dar seguimiento y programar las reparaciones.

Con estas acciones, el Municipio busca atender de manera oportuna las afectaciones en la infraestructura vial y ofrecer soluciones inmediatas a una de las principales demandas ciudadanas, particularmente tras el impacto de las lluvias en el asfalto de la ciudad.

