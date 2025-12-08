Supera DABA las 10 mil esterilizaciones de mascotas en Ciudad Juárez en 2025

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención y Bienestar Animal reportó más de 10 mil procedimientos gratuitos este año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el año 2025, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) de Ciudad Juárez alcanzó una cifra histórica con la realización de 10 mil 487 esterilizaciones de mascotas, de acuerdo con información proporcionada por su titular, Alma Edith Arredondo Salinas. La funcionaria destacó que estos resultados son fruto de un trabajo comunitario amplio que incluyó jornadas móviles, alianzas con instituciones educativas y la colaboración de voluntarios y personal médico especializado.

En total, se llevaron a cabo 39 jornadas de esterilización en distintos puntos de la ciudad, distribuidas en 16 fines de semana, además de intervenciones específicas en 22 escuelas, 10 centros comunitarios y espacios como el museo La Rodadora, el fraccionamiento Las Anitas y las propias instalaciones de DABA. Estas acciones permitieron acercar servicios gratuitos a sectores con limitado acceso a atención veterinaria, favoreciendo el control poblacional de perros y gatos en la frontera.

Arredondo Salinas subrayó el papel fundamental que ha tenido la comunidad en este esfuerzo colectivo. Según expresó, el éxito de las jornadas no solo se debe al equipo institucional, sino también al compromiso de las familias juarenses que respondieron al llamado, al personal voluntario que participó activamente y al respaldo del gobierno municipal, en especial del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien ha impulsado políticas públicas orientadas al bienestar animal.

Además de las esterilizaciones, DABA informó que en este mismo periodo se aplicaron 10 mil 120 vacunas, lo cual refuerza el objetivo sanitario de la dependencia en prevenir enfermedades entre la población animal y, por ende, reducir riesgos para la salud pública. Estas cifras permiten dimensionar el alcance del programa y su impacto tanto en la calidad de vida de los animales como en la convivencia ciudadana.

La estrategia de DABA ha sido reconocida por su enfoque preventivo y su capacidad para operar de forma itinerante, acercando servicios a colonias donde se registra una mayor presencia de animales en situación de calle o sin control reproductivo. Esto, a su vez, contribuye a disminuir casos de abandono, ataques por jaurías y proliferación de enfermedades zoonóticas.

El reto hacia 2026, reconocen autoridades y activistas, será mantener e incluso ampliar estas cifras, consolidando una política pública sostenida en la protección y cuidado animal. Mientras tanto, DABA reafirma su compromiso con la población juarense y con el fortalecimiento de una cultura de tenencia responsable, salud y bienestar para los animales de compañía.

