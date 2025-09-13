Movil - LB1 -
    septiembre 13, 2025 | 19:34
    Suma forestación de camellón en Ejército Nacional 55 nuevos árboles

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo la forestación de un tramo del camellón de la avenida Ejército Nacional, entre Rancho Mesteñas y Paseo de la Victoria, donde se plantaron 55 árboles con el objetivo de contribuir al medio ambiente y mejorar la imagen urbana.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, destacó que esta acción se realizó en coordinación con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar y su equipo de trabajo, quienes además realizaron la donación de los ejemplares.

    “Con este esfuerzo conjunto seguimos avanzando en la recuperación de nuestros espacios públicos. Gracias al apoyo del diputado se ha logrado no solo la plantación de estos 55 árboles, sino un total de 300 a lo largo de la avenida Ejército Nacional, en el tramo que va desde Adolfo López Mateos hasta Paseo de la Victoria”, comentó el funcionario.

    Zamarrón Saldaña reiteró el compromiso de la Dirección de Parques y Jardines de continuar trabajando en la reforestación de la ciudad, en beneficio de las familias juarenses.

