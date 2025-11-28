Sufre economía de Juárez pérdidas por mil 200 mdd tras bloqueos en puentes y carreteras

Publicidad - LB2 -

Empresarios reportan afectaciones en entregas, logística y producción industrial durante el paro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Empresarios de Ciudad Juárez estimaron que la economía local sufrió pérdidas superiores a los mil 200 millones de dólares debido a los bloqueos en carreteras estatales y a la toma de los carriles comerciales de los principales puentes internacionales durante cuatro días consecutivos. Las afectaciones fueron inmediatas para la industria maquiladora, el transporte de carga y los agentes aduanales, lo que generó interrupciones en la cadena de producción y retrasos logísticos a lo largo de la frontera.

El paro fue protagonizado por transportistas y productores agrícolas que, a través de estas acciones, exigieron precios más justos para sus productos y la no aprobación de la nueva Ley General de Aguas. Aunque no se han cuantificado con precisión todos los daños, representantes del sector productivo señalaron que las pérdidas son millonarias y que el impacto podría extenderse durante las siguientes semanas mientras se restablece el ritmo normal de operación.

Thor Salayandía, representante del Bloque Empresarial Fronterizo, explicó que miles de millones en mercancías permanecieron varadas del lado mexicano durante el paro, afectando los flujos logísticos hacia Estados Unidos. Reconoció la legitimidad de las demandas de los agricultores y transportistas, cuestionando cómo logran subsistir frente al abandono institucional y a precios de venta que no compensan los costos de producción.

“El golpe más fuerte lo sufrió la maquiladora, que tuvo que reducir su producción por la falta de insumos y la imposibilidad de cruzar mercancía. Los cinco puentes internacionales de la región estuvieron parcial o totalmente bloqueados, incluyendo Tornillo-Guadalupe, Zaragoza, Córdova-Américas, Jerónimo-Santa Teresa y Palomas”, apuntó Salayandía.

El vocero empresarial también advirtió que el cierre de los cruces comerciales no solo tuvo consecuencias locales, sino que afectó cadenas de suministro en ambos lados de la frontera, especialmente en industrias que operan con sistemas de logística “justo a tiempo”, como la automotriz y la electrónica. Esto podría derivar en sanciones contractuales o pérdida de confianza por parte de clientes internacionales.

Aunque el conflicto logró visibilizar las demandas del sector agropecuario, se mantiene la expectativa sobre los acuerdos alcanzados con las autoridades federales, ya que uno de los compromisos incluye revisar en el corto plazo la controversial iniciativa de Ley General de Aguas. Actualmente, esta propuesta se encuentra detenida en el Poder Legislativo.

Empresarios y analistas coincidieron en que los bloqueos evidencian la necesidad de establecer canales eficaces de diálogo entre sectores productivos y autoridades, para evitar que futuras inconformidades desemboquen en acciones que pongan en riesgo la estabilidad económica de la región fronteriza. Mientras tanto, el sector industrial continúa evaluando el alcance total de las afectaciones sufridas durante el paro.

