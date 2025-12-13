Sostiene Pérez Cuéllar diálogo con comunidad menonita en Cuauhtémoc durante gira estatal

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez destacó la importancia del sector agrícola y del trabajo conjunto para el desarrollo regional

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, realizó este sábado una gira por el municipio de Cuauhtémoc, donde sostuvo diversos encuentros con representantes sociales y productivos, entre ellos miembros de la comunidad menonita, a quienes reconoció como un sector clave para el desarrollo económico del estado.

A través de sus redes sociales, el edil juarense informó sobre las actividades realizadas en el occidente de Chihuahua, donde destacó el diálogo sostenido con líderes de la comunidad menonita, con quienes abordó temas relacionados con la situación actual del campo chihuahuense y las perspectivas de crecimiento para la región.

Pérez Cuéllar señaló que estas comunidades desempeñan un papel fundamental en la productividad agrícola y el fortalecimiento económico, particularmente en la zona noroeste del estado, por lo que consideró relevante mantener canales de comunicación abiertos y directos con sus representantes.

Como parte de su agenda en Cuauhtémoc, el presidente municipal también se reunió con integrantes del Grupo Yanis y de CxC, encuentros que calificó como positivos al tratarse de liderazgos y ciudadanía comprometida con el desarrollo local y regional.

En sus publicaciones, el alcalde agradeció de manera expresa a Rubén Velazco y Aristeo Ruiz por el diálogo sostenido, destacando la disposición para seguir construyendo en equipo y generar acuerdos que permitan impulsar proyectos de beneficio común.

Finalmente, Pérez Cuéllar reiteró que el intercambio de ideas con distintos sectores productivos y sociales del estado forma parte de una visión de colaboración regional, en la que el campo chihuahuense y sus oportunidades ocupan un lugar estratégico para el crecimiento económico y social de la entidad.

