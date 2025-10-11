Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 11, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 11, 2025 | 10:14
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Son pura grilla y politiquería criticas al engomado ecológico: alcalde

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Pérez Cuéllar exhortó a los diputados a cumplir con su función y dejar de lado los intereses políticos que, dijo, solo buscan generar una confrontación que a nadie beneficia.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– En respuesta a los comentarios de algunas personas sobre el engomado ecológico, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, los calificó como “pura grilla y politiquería”

    Fue la legisladora del PAN, Xóchitl Contreras, la que presento un punto de acuerdo ante el pleno para que el municipio de Juárez suspenda el engomado ecológico, al considerar que, esta normativa tiene fines recaudatorios.

    - Publicidad - HP1

    “¿Qué tienen que hacer ellos para que cualquier municipio, incluido Juárez, no pueda pedir el engomado ecológico?”, preguntó el alcalde, para luego contestar, “Cambiar la ley porque el engomado ecológico está en la ley estatal”, expresó.

    “No es un tema municipal, es un tema establecido en la ley, y al que le damos cumplimiento”, agregó.

    Afirmó que, si los legisladores realmente desean eliminar la medida, deben reformar la ley en lugar de usar el tema para atacar políticamente a su administración.

    El presidente municipal explicó que el cobro del engomado ecológico no puede suspenderse de manera unilateral, ya que forma parte de una disposición establecida por el Congreso del Estado.

    “Si ellos consideran que eso debe cambiar, que reformen la ley, al fin que (el PAN) tiene(n) mayoría en el Congreso”, enfatizó.

    Pérez Cuéllar exhortó a los diputados a cumplir con su función y dejar de lado los intereses políticos que, dijo, solo buscan generar una confrontación que a nadie beneficia.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Filtra video alcalde en donde, a su juicio, Sergio Nevárez reconoce el desorden que trae en la JMAS

    “Pónganse a jalar, y si no saben, aquí les enseñamos", fue el mensaje del...
    Juárez / El Paso

    Anuncian desviación temporal en Prolongación Av. De las Torres por obras

    Por obras de ampliación en Prolongación avenida De las Torres, la Coordinación General de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.