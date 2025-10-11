Son pura grilla y politiquería criticas al engomado ecológico: alcalde

Publicidad - LB2 -

Pérez Cuéllar exhortó a los diputados a cumplir con su función y dejar de lado los intereses políticos que, dijo, solo buscan generar una confrontación que a nadie beneficia.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– En respuesta a los comentarios de algunas personas sobre el engomado ecológico, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, los calificó como “pura grilla y politiquería”

Fue la legisladora del PAN, Xóchitl Contreras, la que presento un punto de acuerdo ante el pleno para que el municipio de Juárez suspenda el engomado ecológico, al considerar que, esta normativa tiene fines recaudatorios.

“¿Qué tienen que hacer ellos para que cualquier municipio, incluido Juárez, no pueda pedir el engomado ecológico?”, preguntó el alcalde, para luego contestar, “Cambiar la ley porque el engomado ecológico está en la ley estatal”, expresó.

“No es un tema municipal, es un tema establecido en la ley, y al que le damos cumplimiento”, agregó.

Afirmó que, si los legisladores realmente desean eliminar la medida, deben reformar la ley en lugar de usar el tema para atacar políticamente a su administración.

El presidente municipal explicó que el cobro del engomado ecológico no puede suspenderse de manera unilateral, ya que forma parte de una disposición establecida por el Congreso del Estado.

“Si ellos consideran que eso debe cambiar, que reformen la ley, al fin que (el PAN) tiene(n) mayoría en el Congreso”, enfatizó.

