Son pocas las denuncias de propietarios de autos perjudicados por un bache

Publicidad - LB2 -

El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, dijo que las demandas por daño patrimonial están reguladas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y no han tenido más casos en fechas recientes, relacionadas a las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– “Son cinco o seis las denuncias que hemos recibido”, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, sobre las denuncias que ha recibido el Municipio por parte de automovilistas que han caído a algún bache.

Ortiz Orpinel mencionó que este tipo de denuncias las reciben a través de Secretaría del Ayuntamiento y Obras Públicas, y deben cumplir con ciertos requisitos para que procedan las denuncias por daños al patrimonio.

- Publicidad - HP1

Dijo que está regulado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y no han tenido más casos en fechas recientes, relacionadas a las lluvias.

Puntualizó que los seis casos tienen que ver con gente que cayó en baches y sus vehículos sufrieron algún daño.

Destacó que el programa de bacheo continúa por parte de la Dirección de Obras Públicas, y que de ser necesario un mayor presupuesto, así se hará con la intención de reparar los daños provocados por las precipitaciones pluviales.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.