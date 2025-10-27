Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 27, 2025 | 13:40
    Son pocas las denuncias de propietarios de autos perjudicados por un bache

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, dijo que las demandas por daño patrimonial están reguladas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y no han tenido más casos en fechas recientes, relacionadas a las lluvias.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– “Son cinco o seis las denuncias que hemos recibido”, dijo el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, sobre las denuncias que ha recibido el Municipio por parte de automovilistas que han caído a algún bache.

    Ortiz Orpinel mencionó que este tipo de denuncias las reciben a través de Secretaría del Ayuntamiento y Obras Públicas, y deben cumplir con ciertos requisitos para que procedan las denuncias por daños al patrimonio.

    Dijo que está regulado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y no han tenido más casos en fechas recientes, relacionadas a las lluvias.

    Puntualizó que los seis casos tienen que ver con gente que cayó en baches y sus vehículos sufrieron algún daño.

    Destacó que el programa de bacheo continúa por parte de la Dirección de Obras Públicas, y que de ser necesario un mayor presupuesto, así se hará con la intención de reparar los daños provocados por las precipitaciones pluviales.

