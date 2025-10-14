Son este fin de semana las audiciones para el Gran Desfile Conmemorativo 2025

Publicidad - LB2 -

Todo está listo para las audiciones del Gran Desfile Conmemorativo 2025, que tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de octubre en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal a partir de las 10:00 de la mañana.

Ciudad Juárez, Chih .- “Esperamos que las y los fronterizos se acerquen y vivan esta experiencia única que por cuarto año consecutivo estaremos realizando para conmemorar el aniversario de Ciudad Juárez”, indicó Ana Bustamante Issa, productora ejecutiva del evento.

Dijo que además de los voluntarios que durante estos años se han mantenido, se tiene considerado que acuda un mayor número de personas debido a la magnitud del desfile, así como por los buenos comentarios y experiencias de quienes han participado.

El enlace para que las personas puedan hacer su registro es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hjy_vh5IUKY_wr32sxR6axvd1CSvYfAhQsUpwH5Gd7g-vA/viewform así como escanear el código QR que viene en la imagen publicitaria del evento.

“Serán personas mayores de 16 años de edad a quienes estemos recibiendo este próximo fin de semana en el museo, por lo que les pedimos lleven ropa y calzado cómodo y sobre todo, excelente actitud de pasarla muy bien”, señaló.

El Gran Desfile Conmemorativo por el 366 aniversario de la ciudad, se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 12:30 del mediodía, dando inicio en la calle Durango y finalizando en la calle Uva, sobre el bulevar Zaragoza.

