    agosto 14, 2025 | 16:03
    Son desafortunados los comentarios de EU en contra de Chihuahua

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    El encargado de turismo en la Zona Norte, aseguró que la reciente alerta emitida para evitar viajar a Chihuahua no afectará el desarrollo de eventos culturales, artísticos y gastronómicos en Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Jorge Chávez, encargado en la Zona Norte de la oficina de Turismo del Gobierno del Estado, consideró “desafortunados” los recientes comentarios emitidos por el Gobierno de Estados Unidos de no viajar a varias entidades de México, entre ellos Chihuahua.

    Aseguró que la reciente alerta emitida por Estados Unidos para evitar viajar a Chihuahua no afectará el desarrollo de eventos culturales, artísticos y gastronómicos en Ciudad Juárez.

    Agregó que la ciudad mantiene una estrecha relación con El Paso, Texas, donde reside un gran número de mexicanos que cruzan de manera constante para participar en actividades y disfrutar de la oferta turística local.

    Destacó que el Hotel Gama, sede de un próximo evento gastronómico, se encuentra en una zona céntrica y segura, cerca del puente internacional, lo que facilita el acceso a visitantes de ambos lados de la frontera.

    “Es una parte privilegiada de la ciudad, y se puede garantizar la seguridad para quienes deseen disfrutar de la experiencia”, afirmó.

