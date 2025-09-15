Son 175 mil los propietarios de autos que han obtenido el engomado ecológico

Publicidad - LB2 -

El padrón en Ciudad Juárez es de 750 mil autos y el plazo para su trámite vence el día 1 de octubre

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente Cruz Pérez Cuéllar informó que 175 mil propietarios de vehículos llevaron a efecto la verificación vehicular, de un padrón de 750 mil automóviles que circulan en esta frontera.

Bajó la afluencia en los centros de verificación vehicular una vez que se prolongó el plazo a los propietarios de autos para la realización del trámite, el mismo que vencerá el próximo 1 de octubre.

Aseguró que no ha recibido ninguna denuncia por malas prácticas al realizar el trámite, o, por hostigamiento de parte de los elementos de la Coordinación de Seguridad Vial.

En Ciudad Juárez hay 32 centros de verificación de vehículos autorizados, además de un centro municipal ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología.

Estos centros, junto con 74 máquinas (con planes de incorporar más), ofrecen servicio para la obtención del engomado ecológico y garantizan la cobertura de la verificación vehicular en la ciudad.

El costo del engomado ecológico es de 342 pesos, mientras que el costo de la multa varía entre 2 mil 262 pesos y 3 mil 394 pesos, dependiendo del nivel de contaminación del vehículo, lo que equivale a 20 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) respectivamente, según el tabulador de 2025.

