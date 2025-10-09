Solicitará Fiscalía Anticorrupción desafuero de Javier Corral

Publicidad - LB2 -

La Fiscalía Anticorrupción del Estado, solicitará de un momento a otro el desafuero del Senador Javier Corral, para que responda ante la justicia por los delitos que se le imputan y por los cuales ya existe una orden de aprensión en su contra.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Abelardo Valenzuela, titular de la dependencia, consideró que de un momento se puede hacer la solicitud al Congreso de la Unión, y agregó que la carpeta de investigación en contra del hoy senador de Morena es bastante robusta, y que tarde que temprano tendrá que comparecer ante la justicia del estado de Chihuahua.

“El delito por el que se le acusa a Javier Corral no prescribe, así que tarde que temprano tendrá que comparecer ante un juez“.

La denuncia fue presentada Omar Bazán Flores, quien acusa a Corral Jurado de enriquecimiento ilícito por no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y por no justificar su origen, esto comprende durante su mandato de 2016 a 2021.

