Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 9, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 9, 2025 | 17:20
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Solicitará Fiscalía Anticorrupción desafuero de Javier Corral

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La Fiscalía Anticorrupción del Estado, solicitará de un momento a otro el desafuero del Senador Javier Corral, para que responda ante la justicia por los delitos que se le imputan y por los cuales ya existe una orden de aprensión en su contra.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Abelardo Valenzuela, titular de la dependencia, consideró que de un momento se puede hacer la solicitud al Congreso de la Unión, y agregó que la carpeta de investigación en contra del hoy senador de Morena es bastante robusta, y que tarde que temprano tendrá que comparecer ante la justicia del estado de Chihuahua.

    “El delito por el que se le acusa a Javier Corral no prescribe, así que tarde que temprano tendrá que comparecer ante un juez“.

    - Publicidad - HP1

    La denuncia fue presentada Omar Bazán Flores, quien acusa a Corral Jurado de enriquecimiento ilícito por no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y por no justificar su origen, esto comprende durante su mandato de 2016 a 2021.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llevarán “Cruzadas por Juárez” a la colonia El Sauzal

    El próximo sábado 18 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por...
    Deportes

    Será este 12 de octubre la Carrera Flash Kids 2025

    El próximo domingo se llevará a cabo la Carrera Flash Kids Run 2025 del...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.