Solicita la UACJ 10 mdp al municipio para sus festejos

La petición la hizo el Rector de la máxima casa de estudios en esta frontera, y en total se gastarán 40 mdp en las festividades que tendrán como atractivo principal la presentación de “El Potrillo”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hizo una petición al Gobierno Municipal por 10 millones de pesos para la organización de los eventos en el marco del 52 aniversario de la máxima casa de estudios, en los que se incluye la presentación de Alejandro Fernández “El Potrillo”.

Durante la previa de Cabildo, llevada a efecto esta mañana en la Unidad Administrativa Municipal, el regidor Alejandro Acosta indicó que el rector de la UACJ, Daniel Constandse, fue quien hizo la solicitud de los 10 millones de pesos.

La UACJ destinará cerca de 40 millones de pesos en los eventos a ofrecer de forma gratuita a la comunidad.

Los gastos que se emplearan en los festejos han provocado molestias en algunos alumnos de la UACJ, al considerar que algunas actividades, entre ellas la presentación de Alejandro Fernández, es algo vanal, en consideración de las necesidades que existen en los diversos institutos, tanto en infraestructura como en equipo.

El punto de acuerdo fue aprobado en Comisión de Hacienda y se buscará que el resto de los regidores lo autoricen este miércoles en la sesión de Cabildo.

