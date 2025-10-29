Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 16:06
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Sigue estas recomendaciones para el uso seguro de calefactores

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Ante el descenso de temperaturas en la región, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una serie de recomendaciones preventivas para el uso seguro de calefactores eléctricos o de gas, con el fin de evitar incidentes por intoxicación o incendios durante la temporada invernal.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La dependencia exhortó a la ciudadanía a verificar que los aparatos de calefacción se encuentren en buenas condiciones, así como seguir las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas por el fabricante.

    - Publicidad - HP1

    También pidió revisar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, lo que permite una correcta circulación del aire y previene la acumulación de gases tóxicos.

    Protección Civil advirtió sobre el riesgo del monóxido de carbono, un gas sin color ni olor que puede resultar mortal. Por ello, recomendó no dormir cerca de los calefactores y mantener siempre ventilados los espacios donde haya fuentes de combustión o calor.

    Asimismo, se invitó a los usuarios a darle mantenimiento regular a los equipos de calefacción antes de ponerlos en funcionamiento, ya que su mal estado puede generar intoxicaciones o fallas peligrosas.

    La dependencia municipal reiteró su llamado a la población para seguir estas medidas de seguridad y prevenir accidentes domésticos durante el invierno, recordando que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo al número 911.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 045 | La Locura de la Aldea con Raúl Ruiz

    Suscríbete para más conversaciones que transforman.¿Te gustó este episodio? Deja tu comentario y comparte...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Implementan desvío temporal en la Clouthier por reparación de hundimiento

    Desde este momento y hasta el 2 de noviembre, se estará desviando el tráfico...
    Juárez / El Paso

    Se han beneficiado más de 2 mil chihuahuenses con materiales para construcción

    La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), dio a conocer que se...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.