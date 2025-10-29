Sigue estas recomendaciones para el uso seguro de calefactores

Ante el descenso de temperaturas en la región, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una serie de recomendaciones preventivas para el uso seguro de calefactores eléctricos o de gas, con el fin de evitar incidentes por intoxicación o incendios durante la temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih .- La dependencia exhortó a la ciudadanía a verificar que los aparatos de calefacción se encuentren en buenas condiciones, así como seguir las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas por el fabricante.

- Publicidad - HP1

También pidió revisar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, lo que permite una correcta circulación del aire y previene la acumulación de gases tóxicos.

Protección Civil advirtió sobre el riesgo del monóxido de carbono, un gas sin color ni olor que puede resultar mortal. Por ello, recomendó no dormir cerca de los calefactores y mantener siempre ventilados los espacios donde haya fuentes de combustión o calor.

Asimismo, se invitó a los usuarios a darle mantenimiento regular a los equipos de calefacción antes de ponerlos en funcionamiento, ya que su mal estado puede generar intoxicaciones o fallas peligrosas.

La dependencia municipal reiteró su llamado a la población para seguir estas medidas de seguridad y prevenir accidentes domésticos durante el invierno, recordando que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo al número 911.

Galería