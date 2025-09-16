Sigue estas recomendaciones para disfrutar el desfile

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones antes de salir de casa para que puedan disfrutar mejor el Desfile Cívico-Militar del 16 de Septiembre.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de la dependencia, Sergio Rodríguez, pidió a la población que para disfrutar mejor del evento, lleve ropa y calzado cómodo.

También se sugiere que lleven sombrillas, prendas de vestir de colores claros, sombreros o gorras y que utilicen bloqueador solar.

- Publicidad - HP1

Dijo que es importante poner atención a las personas mayores, así como a las niñas y niños menores de 5 años protegiéndolos de los intensos rayos solares, así como hidratarlos bien.

En caso de que las personas deban tomar algún medicamento, es importante que lo hagan antes de salir de sus domicilios o bien, llevarlos consigo para consumirlos a la hora que se les prescribió.

Es recomendable que antes de que salgan de su casa consuman algún alimento ya que puede ser dañino que tengan un ayuno prolongado.

Dijo que en caso de ser necesaria la asistencia médica, se cuenta con los cuerpos de Protección Civil quienes están preparados para prestar los primeros auxilios a quien lo necesite.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.