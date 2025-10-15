¡Sigue estas recomendaciones antes de esterilizar a una mascota!

Publicidad - LB2 -

En dos semanas se estará llevando a cabo la próxima Campaña de Esterilización gratuita por parte del Gobierno Municipal, por lo que la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) emite varias recomendaciones a la ciudadanía, a fin de que cuiden a sus mascotas y reciban un mejor servicio.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, indicó que es importante tomar en cuenta varias cuestiones como que el animalito ayune 12 horas antes de la esterilización; esto incluye agua.

Así mismo, dijo, se recomienda esterilizar tanto a los perros como a los gatos una vez que sean mayores de tres meses de edad.

Comentó que las hembras no deben estar lactando al momento de ser esterilizadas, ya que esto podría provocarles enfermedades reproductivas graves, además todos los animalitos deben acudir en buen estado de salud y sin garrapatas.

El día de la esterilización es importante llevar a las mascotas con correa o transportadora, especialmente los gatos. En caso de llevar perros agresivos, es necesario llevar un bozal.

La directora de DABA pide a los juarenses estar pendientes de la próxima campaña, misma que se publicará en la página https://basedaba.mx/campanas donde podrán registrarse.

La última esterilización masiva gratuita fue el pasado fin de semana en el Museo Interactivo La Rodadora y en el Centro Comunitario Zaragoza. Hasta el momento se han organizado 32 campañas en distintos puntos de la ciudad y se han hecho 5 mil 538 esterilizaciones.

