Sheinbaum anuncia inversiones en carreteras, vivienda, campo y estancias infantiles durante visita a Juárez

La presidenta reveló proyectos clave para Chihuahua: mil millones al campo, 27 mil viviendas y 64 centros de cuidado infantil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En su primer acto público en esta frontera como presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo sorprendió con el anuncio de una serie de proyectos estratégicos para el estado de Chihuahua, entre ellos mejoras en la infraestructura carretera, inversión al sector agropecuario, desarrollo de vivienda social y la creación de centros educativos y de cuidado infantil.

De acuerdo con la cobertura en tiempo real del corresponsal de ADN, Raúl Ruiz, la mandataria federal adelantó que su gobierno mejorará las condiciones de las carreteras en la entidad, una de las demandas históricas de las comunidades del norte, particularmente en zonas rurales y productivas que carecen de conectividad adecuada.

Otro de los anuncios relevantes fue la rectificación de dos distritos de riego como parte del impulso al campo chihuahuense, que vendrá acompañado de una inversión directa de mil millones de pesos para el desarrollo agropecuario. Esta acción buscará aumentar la eficiencia del uso del agua y apoyar a productores en regiones de alta demanda hídrica.

En materia de vivienda, Sheinbaum informó que su administración construirá 27 mil nuevas viviendas para derechohabientes del INFONAVIT y el FOVISSSTE, con el objetivo de reducir el rezago habitacional y atender las necesidades de familias trabajadoras que han quedado rezagadas en el acceso a créditos.

Uno de los temas más aplaudidos del evento fue el anuncio de una estrategia nacional para la recuperación histórica de la educación y el cuidado integral de la infancia, mediante la construcción de centros de educación y cuidado infantil, conocidos anteriormente como estancias. En Chihuahua se instalarán 64 de estos centros, que ofrecerán atención, alimentación y desarrollo temprano para niñas y niños, particularmente en zonas marginadas.

La presidenta enmarcó estos compromisos dentro del modelo de justicia social de su administración, destacando que las inversiones están orientadas a fortalecer el bienestar colectivo, generar empleo y cerrar brechas históricas.

El evento en el Estadio Juárez Vive, con una asistencia estimada de más de 15 mil personas, sirvió como plataforma para presentar estas acciones que, según dijo, forman parte de una nueva etapa del proyecto transformador iniciado por el expresidente López Obrador, y ahora conducido con su sello propio.