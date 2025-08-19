Serán entregadas 21 obras a la ciudadanía

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Obras Públicas anunció que se tienen actualmente 21 obras concluidas, listas para ser entregadas oficialmente por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, destacó que entre los proyectos hay 16 correspondientes al área de edificación y 5 más de urbanización, en las que se incluyen la construcción de domos, rehabilitación de parques, repavimentación y pavimentación de calles.

El funcionario comentó que entre los trabajos está la rehabilitación de 11 tramos de la avenida Tecnológico, la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Egipto, Camilo Cienfuegos, Argelia y Almoloya, esta última incluye escaletinas.

- Publicidad - HP1

Además se han construido domos en los jardines de niños, Guillermo Porras Muñoz, Cusárare, Generación Bicenterario 2010, las escuelas primarias Soledad Herrera Villa y la Socorro Rivera, por mencionar algunas.

En cuanto a los parques, dijo, está el parque Sol de la Montaña, la Cementera y División del Norte, algunos fueron intervenidos con domo, cancha de pasto sintético, así como equipamiento como mobiliario urbano y juegos infantiles.

“Los invitamos a que cuiden, esos espacios son de ustedes, nada más no hemos hecho la inauguración, pero prácticamente ya están en uso, es algo que no se puede detener y que además nos da mucho gusto”, dijo González García.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.