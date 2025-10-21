Movil - LB1A -
octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 12:54
    Juárez / El Paso

    Serán 40 los contingentes participantes en el desfile del 20 de Noviembre

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La novedad en esta ocasión es que se realizará un concurso de carros alegóricos con premios en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría: educación básica, media superior y superior.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Serán 40 los contingentes que participarán en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre, anunció el titular de educación del municipio, Guillermo Alvídrez.

    Dio a conocer que la marcha Cívico-Militar, se llevará a efecto sobre la avenida Insurgentes a partir de las 9 de la mañana del jueves 20 de noviembre.

    Mencionó que la convocatoria está abierta, y que los interesados pueden acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas a un costado de la biblioteca “Arturo Tolentino”, en el Parque Borunda, y que los días 30 de octubre y el 10 de noviembre realizarán las reuniones informativas en el Auditorio Benito Juárez.

    Agregó que el llamado a participar incluye instituciones, dependencias y organizaciones locales.

    “El desfile tendrá una duración de aproximadamente 2 horas”, concluyó.

    La novedad en esta ocasión es que se realizará un concurso de carros alegóricos con premios de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares de cada categoría: educación básica, media superior y superior, para lo cual, se tendrá que cumplir con ciertos requisitos en consideración de que es una marcha deportivo-militar.

