Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 15, 2025 | 15:58
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Será Ulises Pacheco el presidente del PAN en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La dirigente Estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, mencionó que el próximo domingo se realizará la asamblea municipal en esta frontera, en donde se anunciará el candidato de unidad.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Como resultado de un acuerdo de Unidad, Ulises Pacheco será el próximo presidente del Comité Municipal Directivo del PAN en Ciudad Juárez.

    - Publicidad - HP1

    Daniela Álvarez, dirigente Estatal del blanquiazul en el estado, informo que este acuerdo es en base a los estatutos con la obligación de quien quede, entregue todo su esfuerzo e ímpetu en favor de la democracia en Chihuahua.

    Agregó que ganadores y perdedores saldrán juntos de la asamblea que se llevará a efecto el próximo domingo en Ciudad Juárez.

    “Se trata de generar un solo equipo en Ciudad Juárez con la ratificación de la candidatura de Ulises Pacheco”, concluyó

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 41 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Cerrará Seguridad Vial oficinas este martes

    La Coordinación General de Seguridad Vial informa a la comunidad que este martes 16...
    Telón

    Inaugurarán pasillo fotográfico “Cruzando Momentos” en el CMA

    El arte y la memoria se entrelazan en el nuevo pasillo fotográfico “Cruzando Momentos”,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.