Será Ulises Pacheco el presidente del PAN en Ciudad Juárez

La dirigente Estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, mencionó que el próximo domingo se realizará la asamblea municipal en esta frontera, en donde se anunciará el candidato de unidad.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Como resultado de un acuerdo de Unidad, Ulises Pacheco será el próximo presidente del Comité Municipal Directivo del PAN en Ciudad Juárez.

Daniela Álvarez, dirigente Estatal del blanquiazul en el estado, informo que este acuerdo es en base a los estatutos con la obligación de quien quede, entregue todo su esfuerzo e ímpetu en favor de la democracia en Chihuahua.

Agregó que ganadores y perdedores saldrán juntos de la asamblea que se llevará a efecto el próximo domingo en Ciudad Juárez.

“Se trata de generar un solo equipo en Ciudad Juárez con la ratificación de la candidatura de Ulises Pacheco”, concluyó

