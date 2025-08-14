Será este 16 de agosto el recorrido “Un paseo por los murales”

Publicidad - LB2 -

Será este sábado 16 de agosto, a las 9:00 de la mañana, cuando se lleve a cabo el recorrido “Un paseo por los murales”, actividad que se organiza de manera conjunta por la Coordinación del Centro Fundacional y la Coordinación de Resiliencia del Municipio.

Ciudad Juárez, Chih .- “Estamos abriendo la invitación a la ciudadanía para que nos acompañe en este recorrido peatonal y que conozca la serie de murales que visten algunos espacios de la Zona Centro de Ciudad Juárez”, indicó Daniela González Lara, titular del Centro Fundacional.

“Visitaremos 22 murales de los 40 que se han pintado bajo el programa “El centro se pinta solo”, por lo que será un recorrido muy interesante y lleno de cultura”, señaló.

Dijo que para quienes deseen acudir, pueden registrarse mediante el código QR que se encuentra en el promocional del evento, para que además de hacer conciencia de la importancia del peatón, también puedan disfrutar del arte urbano.

Verónica González Sepúlveda, titular de la Coordinación de Resiliencia, señaló que la iniciativa se debe a la conmemoración del Día Mundial del Peatón, fecha que surge por un desafortunado suceso que tuvo lugar en agosto de 1987.

“En esa ocasión una joven fue atropellada en las calles de Londres, lo que derivó en la relevancia que tiene cuidar a los transeúntes; esta vez aprovecharemos para conocer mejor y pasear por el primer cuadro de la ciudad”, destacó.

Dijo que para esta actividad se sugiere llevar ropa cómoda, el uso de bloqueador solar, gorra o sombrero para cubrirse de los rayos del sol y agua para mantenerse hidratados.

“El objetivo es sensibilizar sobre los derechos de las y los peatones, así como del uso de diversas alternativas de movilidad que existen, al igual que fomentar el disfrute y la apropiación del espacio público”, destacó la funcionaria.

El recorrido de circuito recreativo contempla 2.26 kilómetros y tendrá una duración de aproximada de 2 horas, siendo el punto de partida y llegada el edificio de Catastro, por la avenida Ing. David Herrera Jordán.

