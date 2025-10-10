Movil - LB1A -
octubre 10, 2025
    octubre 10, 2025 | 15:12
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Será en marzo cuando inicie construcción del Centro de Convenciones

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Manifiesta el alcalde su beneplácito por el diseño presentado por el Despacho Arquitectónico que llevará a efecto la construcción.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– La construcción del Centro de Convenciones iniciará en marzo del 2026, de acuerdo a lo anunciado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

    “Me parece que es un gran proyecto que conjuga muchas cosas representativas de Ciudad Juárez”, destacó Pérez Cuéllar.

    Afirmó que la arquitectura del inmueble está diseñada para atender grandes convenciones y será muy funcional.

    “Me gustó mucho (el diseño)”, expresó.

    El diseño conceptual del Centro de Convenciones se inspira en la cultura, historia y paisaje de la región, para ello se analizaron las dunas de Samalayuca, Paquimé y edificaciones emblemáticas como la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, el Hipódromo y el Museo de Arte.

    Pérez Cuéllar agregó que seguramente el diseño que el despacho arquitectónico presentó este jueves se aprobará por el fideicomiso, y que espera que en marzo del año entrante inicie la construcción.

    El costo del Centro de Convenciones es de aproximadamente 500 millones de pesos y se espera que quede concluido para a mediados del 2027.

