    agosto 14, 2025 | 14:16
    Será el Festival del Tequila punto de encuentro cultural y gastronómico

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Benjor Moreno, director de eventos de Canaco, anunció que el Festival se realizará del 11 al 14 de septiembre, y que promete ser un atractivo para el turismo local y del sur de Texas y Nuevo México.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Las autoridades municipales y estatales, acompañados por los dirigentes de la Canaco, anunciaron la edición 25 del Festival del Tequila.

    Benjor Moreno, director de eventos de Canaco, anunció que el Festival se realizará del 11 al 14 de septiembre, y que promete ser un punto de encuentro para la cultura, la gastronomía y el turismo local.

    Entre las atracciones anunciadas, destaca la presencia de 60 casas textiles, 10 casas de mezcal, 15 expositores de zutón y un área especial con actividades para niños.

    Los precios de entrada se mantendrán accesibles; 100 pesos el jueves y 150 pesos el viernes y sábado.

    El representante del Gobierno del Estado en la zona norte, Carlos Ortiz, y el alcalde coincidieron al describir el evento como un escaparate cultural que fortalece el ambiente festivo y familiar.

    Carlos Ortiz, propuso la creación de corredores seguros durante la realización de eventos masivos como el Festival del Tequila, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes, así como proyectar una imagen favorable de la ciudad.

