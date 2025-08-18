Será el 28 de agosto cuando Marcelo Ebrard supervise el Polo de Desarrollo en Juárez

Publicidad - LB2 -

La Gobernadora, Maru Campos, será quien acompañe al secretario de economía durante su estancia en esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Será el 28 de agosto cuando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, visite Ciudad Juárez para supervisar el Polo de Desarrollo decretado para esta frontera por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, la que dio a conocer esta información, y agregó que acompañará a Ebrard Casaubon durante su gira por Ciudad Juárez.

Expuso que el programa tiene como objetivo concentrar esfuerzos con autoridades locales y estatales, para proveer infraestructura, servicios y estímulos fiscales para empresas.

“Es un apoyo fiscal gigante”, calificó Maru Campos el apoyo Fiscal para las empresas que se unirán a este Polo de Desarrollo, ubicado en la zona cercana al cruce internacional San Jerónimo-Santa teresa.

La mandataria estatal a firmó que fue invitada para esta reunión con Ebrard, en donde se tratará el tema del Polo de Desarrollo Norte.

La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el pasado 26 de junio, una carta de intención para la primera etapa del “Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar”, que traerá beneficio directo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

