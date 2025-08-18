Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 18, 2025 | 18:25
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Será el 28 de agosto cuando Marcelo Ebrard supervise el Polo de Desarrollo en Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La Gobernadora, Maru Campos, será quien acompañe al secretario de economía durante su estancia en esta frontera.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .-  Será el 28 de agosto cuando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, visite Ciudad Juárez para supervisar el Polo de Desarrollo decretado para esta frontera por la presidenta Claudia Sheinbaum.

    Fue la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, la que dio a conocer esta información, y agregó que acompañará a Ebrard Casaubon durante su gira por Ciudad Juárez.

    - Publicidad - HP1

    Expuso que el programa tiene como objetivo concentrar esfuerzos con autoridades locales y estatales, para proveer infraestructura, servicios y estímulos fiscales para empresas.

    “Es un apoyo fiscal gigante”, calificó Maru Campos el apoyo Fiscal para las empresas que se unirán a este Polo de Desarrollo, ubicado en la zona cercana al cruce internacional San Jerónimo-Santa teresa.

    La mandataria estatal a firmó que fue invitada para esta reunión con Ebrard, en donde se tratará el tema del Polo de Desarrollo Norte.

    La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el pasado 26 de junio, una carta de intención para la primera etapa del “Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar”, que traerá beneficio directo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Se debe investigar a mandos policiales de Juárez: Maru

    La Gobernadora, reiteró que es una tarea permanente de los gobiernos revisar a los...
    Estado

    Cuestiona Rosana Díaz a Rafael Loera sobre su responsabilidad con los asilos y casas de cuidado de adultos mayores

    Este día en la sesión de la Diputación permanente la legisladora morenista Rosana Díaz...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.