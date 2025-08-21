Será el 27 de agosto la Segunda Ronda de Proveeduría Industrial 2025

Publicidad - LB2 -

El próximo miércoles 27 de agosto se llevará a cabo la Segunda Ronda de Proveeduría Industrial 2025, evento que tendrá lugar en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA), ubicado en la Zona Pronaf, dio a conocer la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño.

Ciudad Juárez, Chih .- En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que este evento, programado de las 16:30 a 20:00 horas, es una continuación del esfuerzo iniciado el mes pasado, cuando se llevó a cabo la primera ronda con gran éxito, al reunir a 97 empresas participantes, de las cuales 10 fueron tractoras y 87 pequeñas y medianas empresas proveedoras.

Subrayó que esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema empresarial de la ciudad, generar empleos y promover la inversión, gracias al respaldo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

El programa contempla la conferencia magistral “Responsabilidad ambiental y sostenible en la industria”, a cargo del ingeniero Ramiro Alcoverde, gerente de EHS en GE Healthcare México, además de múltiples rondas de networking que permitirán a los proveedores industriales locales vincularse directamente con las empresas maquiladoras.

Durante la presentación, Marisa Beltrán, consultora del Centro de Competitividad Chihuahua, señaló que en total se realizarán cinco rondas de negocio a lo largo del año, programadas tentativamente el último jueves de cada mes.

Explicó que cada sesión busca identificar y atender necesidades específicas de las maquiladoras, ofreciendo oportunidades para talleres de automatización, servicios, maquinado y otras áreas industriales estratégicas.

Por su parte, el director de Fomento Industrial y Empresarial, Álvaro Gutiérrez Gómez, indicó que la meta para esta segunda edición es superar la participación lograda en julio, consolidando un espacio que favorezca el crecimiento de las PYMES locales mediante alianzas estratégicas con la industria manufacturera.

La inscripción al evento es gratuita y puede hacerse mediante el código QR incluido en la convocatoria o a través de la Dirección de Fomento Industrial.

