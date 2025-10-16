Será el 19 de octubre el evento “Pelea como Niña”

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) anunció en rueda de prensa la nueva fecha para la función de lucha libre femenil “Pelea como Niña”, misma que se llevará a cabo en coordinación con la asociación civil Red Mesa de Mujeres a través de los Espacios de Paz.

Ciudad Juárez, Chih .- La función será el próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, en el parque Indios Mártires, ubicado entre las calles Rivera de Peñasco y Rivera de Arareco, en el fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa 7, dio a conocer la coordinadora de Comunicación Social del IMM, Alexia Buendía Peña.

Esta actividad se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día de las Niñas con la finalidad de resignificar la frase “peleas como niña”, demostrando que en el ring como en muchos otros espacios, hacer algo como niña es hacerlo con fuerza, pasión y valentía.

Durante la función se ofrecerán otras actividades como la venta de alimentos y bebidas, a cargo de las usuarias de los Espacios de Paz, y la presentación de la exposición fotográfica

“Entre sangre y brillos: Las luchadoras de Cd. Juárez”, de la autora Jana Margarete Schuler.

En la rueda de prensa estuvieron presentes las luchadoras profesionales Kath y Venus, así como la referee Rasputia.

