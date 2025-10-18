Será el 1 de diciembre cuando abran nuevo Cereso Femenil

Publicidad - LB2 -

Especialistas critican la insuficiencia de los módulos para dar cabida a las internas, que en la actualidad suman 350, más las que se acumulen a fin de año.

Ciudad Juarez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Será el primero de diciembre cuando las personas privadas de su libertad (PPL) que se encuentran en el Cereso Femenil de esta frontera, sean enviadas a las nuevas instalaciones que se construyen en los terrenos del Cersai, en la colonia Carlos Castillo Peraza, al oriente de la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo a especialistas, estas nuevas instalaciones no cuentan con las medidas de seguridad en consideración de la naturaleza de las PPL, ni el cupo suficiente, tomando en cuenta que los módulos construidos son para 300 internas, y en la actualidad son 360 las que ya compurgan alguna sentencia, o están en proceso, más las que se acumulen de aquí a diciembre.

De acuerdo al Subsecretario del Sistema Penitenciario Estatal General, Ricardo Fernández Acosta, el proyecto contempla habilitar talleres laborales donde las mujeres podrán acceder a actividades productivas como parte del proceso de reinserción social, para tal fin, el proyecto intenta colocar una maquiladora en sus instalaciones.

Estas actividades están enfocadas en que, al recuperar su libertad, cuenten con herramientas para integrarse al ámbito laboral y apoyar económicamente a sus familias.

Fernández Acosta también dió a conocer que se tiene proyectada una inversión importante para remodelar las instalaciones actuales del Centro de Reinserción Social Número 3 varonil, que será ampliado a la zona que hoy ocupa el Cereso femenil, lo que permitirá reubicar a una parte de la población penitenciaria y reducir así el problema de hacinamiento.

Sobre la inversión en el nuevo Cereso Femenil, se estima que es de 20 millones de pesos.

