Será de asueto el 16 de septiembre para empleados municipales

Este próximo martes 16 de septiembre las y los empleados municipales gozarán de día de asueto, con base en la Ley Federal del Trabajo que así lo estipula, informó Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social.

Ciudad Juárez, Chih .- Dijo que conforme al Reglamento Interior de Trabajo que fija las condiciones generales de tareas de los servidores públicos del municipio, en el artículo 47 fracción sexta se indica que no habrá actividades en la administración pública.

El funcionario señaló que únicamente se presentará a laborar el personal que por la naturaleza de sus actividades requieren seguir operando, como es el caso de la Coordinación de Seguridad Vial, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Las actividades se reanudarán a partir del miércoles 17 de septiembre, por lo que se pide a la ciudadanía que requieran de llevar a cabo algún trámite, acudan en esta fecha en un horario habitual de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, subrayó.

