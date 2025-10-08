Movil - LB1A -
octubre 6, 2025
    octubre 8, 2025 | 12:55
    Senadora Andrea Chávez celebra apertura de Oficina de Comercio y Turismo de Nuevo México en CDMX

    POR Redacción ADN / Staff
    Destaca que el proyecto fortalecerá la inversión, el turismo y la cooperación entre ambos países.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora chihuahuense Andrea Chávez Treviño destacó la apertura de la Oficina de Comercio y Turismo de Nuevo México en la Ciudad de México, calificándola como un paso importante para fortalecer los lazos económicos, culturales y académicos entre ambos territorios.

    A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la legisladora morenista señaló que la iniciativa refleja “la visión progresista del gobierno de Nuevo México y el compromiso compartido por ampliar los lazos entre nuestros pueblos”.

    Chávez subrayó que la nueva representación impulsará el intercambio comercial, la atracción de inversiones, el turismo y la cooperación educativa, generando oportunidades de desarrollo mutuo.

    “Este esfuerzo se traducirá en más inversión, turismo, intercambio cultural y cooperación académica, impulsando el desarrollo económico y social en beneficio de ambas comunidades”, expresó.

    La senadora celebró además que el establecimiento de esta oficina representa un ejemplo de colaboración binacional que fortalece las relaciones entre México y Estados Unidos desde una perspectiva local y regional.

    “Celebro con entusiasmo cada iniciativa que une, construye y genera prosperidad compartida”, concluyó la legisladora, quien ha sido una de las voces más activas en temas de diplomacia parlamentaria y desarrollo fronterizo.

