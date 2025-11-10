Seleccionará el PAN a sus candidatos mediante elecciones primarias o encuestas abiertas: Jorge Romero

Publicidad - LB2 -

El dirigente nacional del partido descarta decisiones unilaterales y promete reglas claras para el proceso interno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – En el marco de su visita a Ciudad Juárez, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que la selección de candidaturas para las elecciones de 2027 en Chihuahua, tanto para la gubernatura como para las presidencias municipales, se realizará mediante elecciones primarias o encuestas abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de transparentar el proceso y garantizar representatividad.

Romero fue enfático al señalar que “las decisiones no serán unilaterales ni se tomarán entre unos cuantos”, subrayando que el PAN ha optado por abrir sus procesos internos para fortalecer la legitimidad de sus candidaturas. “No será a quien le guste más al dirigente del partido, sino a la gente”, afirmó.

El dirigente explicó que durante la más reciente Asamblea Nacional del partido se acordó definir un método de selección más participativo, que refleje el sentir tanto de la militancia como de la ciudadanía simpatizante. Entre las opciones que se consideran están las elecciones primarias, donde participan directamente los afiliados al partido, o encuestas abiertas, en las que se mide el nivel de conocimiento y respaldo social de los aspirantes.

Romero Herrera subrayó que la intención de esta estrategia es enviar un mensaje de apertura y transparencia, así como establecer reglas claras para todos los contendientes, en un esfuerzo por fortalecer la vida interna del partido y recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos políticos.

Aunque aún no se han definido los mecanismos específicos ni las fechas para la aplicación de estos métodos en Chihuahua, el dirigente nacional adelantó que la dirigencia estatal será la encargada de coordinar con los comités municipales y los aspirantes, bajo la supervisión de la dirigencia nacional, para garantizar que el proceso sea equitativo.

Este anuncio se da en un contexto en el que otros partidos también comienzan a perfilar sus estrategias rumbo al proceso electoral de 2027, en el que estarán en juego la gubernatura, presidencias municipales, diputaciones y senadurías.

Con esta declaración, el PAN busca posicionarse como una opción política que apuesta por una mayor participación ciudadana en sus decisiones internas, en contraste con críticas recurrentes hacia prácticas de imposición de candidaturas.

