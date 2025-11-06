Seguridad Vial implementará operativo especial por el Margarita Fest en avenida Juárez

Publicidad - LB2 -

Con motivo del 105 aniversario del Bar Kentucky, la Coordinación General de Seguridad Vial anunció un operativo especial para resguardar el evento Margarita Fest, que se celebrará este sábado 8 de noviembre sobre la avenida Juárez, como parte de los esfuerzos de reactivación del Corredor Turístico y Gastronómico.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .– El evento se realizará de 4:00 p.m. a 1:00 a.m. del domingo, y contará con un dispositivo de vigilancia y control vial conformado por 12 agentes de Seguridad Vial, 6 unidades motocicleta y 4 patrullas, que se encargarán de dirigir el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes y conductores.

Cierre vial y rutas alternas

La avenida Juárez será cerrada desde las 8:00 a.m. del sábado en el tramo comprendido entre las calles Ignacio Mejía y Azucenas, y permanecerá sin acceso vehicular hasta la madrugada del domingo, después de la finalización del evento.

Para quienes planean utilizar el Puente Internacional Paso del Norte, se recomienda seguir esta ruta alterna:

Ingresar al túnel de la 16 de Septiembre Tomar la calle Ignacio Mejía Incorporarse a Francisco Villa Seguir por Rivas Guillén Tomar Ing. David Herrera Jordán y regresar a Francisco Villa Seguir por Cristóbal Colón Dar vuelta en Manuel Doblado Tomar la calle Azucenas hasta llegar al puente

Recomendaciones para la ciudadanía

La corporación exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y seguir las siguientes recomendaciones para evitar contratiempos o accidentes:

No ingresar a la fila del puente ya formada

Conducir con cortesía y respeto

Evitar manejar bajo los efectos del alcohol

Respetar los señalamientos viales

Acatar las indicaciones del personal de Seguridad Vial

Compromiso con la seguridad

La Coordinación General de Seguridad Vial reafirmó su compromiso con la ciudadanía bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, trabajando para reducir incidentes y fomentar la responsabilidad al conducir.

El Margarita Fest es uno de los eventos más esperados del calendario turístico local, no solo por celebrar la historia del emblemático Bar Kentucky, donde se dice nació el cóctel Margarita, sino también por impulsar el turismo y la actividad económica en el centro histórico de Ciudad Juárez.

