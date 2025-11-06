Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
noviembre 6, 2025
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 6, 2025 | 17:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Seguridad Vial implementará operativo especial por el Margarita Fest en avenida Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con motivo del 105 aniversario del Bar Kentucky, la Coordinación General de Seguridad Vial anunció un operativo especial para resguardar el evento Margarita Fest, que se celebrará este sábado 8 de noviembre sobre la avenida Juárez, como parte de los esfuerzos de reactivación del Corredor Turístico y Gastronómico.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .– El evento se realizará de 4:00 p.m. a 1:00 a.m. del domingo, y contará con un dispositivo de vigilancia y control vial conformado por 12 agentes de Seguridad Vial, 6 unidades motocicleta y 4 patrullas, que se encargarán de dirigir el tráfico y garantizar la seguridad de los asistentes y conductores.

    Cierre vial y rutas alternas

    La avenida Juárez será cerrada desde las 8:00 a.m. del sábado en el tramo comprendido entre las calles Ignacio Mejía y Azucenas, y permanecerá sin acceso vehicular hasta la madrugada del domingo, después de la finalización del evento.

    - Publicidad - HP1

    Para quienes planean utilizar el Puente Internacional Paso del Norte, se recomienda seguir esta ruta alterna:

    1. Ingresar al túnel de la 16 de Septiembre
    2. Tomar la calle Ignacio Mejía
    3. Incorporarse a Francisco Villa
    4. Seguir por Rivas Guillén
    5. Tomar Ing. David Herrera Jordán y regresar a Francisco Villa
    6. Seguir por Cristóbal Colón
    7. Dar vuelta en Manuel Doblado
    8. Tomar la calle Azucenas hasta llegar al puente

    Recomendaciones para la ciudadanía

    La corporación exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y seguir las siguientes recomendaciones para evitar contratiempos o accidentes:

    • No ingresar a la fila del puente ya formada
    • Conducir con cortesía y respeto
    • Evitar manejar bajo los efectos del alcohol
    • Respetar los señalamientos viales
    • Acatar las indicaciones del personal de Seguridad Vial

    Compromiso con la seguridad

    La Coordinación General de Seguridad Vial reafirmó su compromiso con la ciudadanía bajo el lema “Por una mejor cultura vial”, trabajando para reducir incidentes y fomentar la responsabilidad al conducir.

    El Margarita Fest es uno de los eventos más esperados del calendario turístico local, no solo por celebrar la historia del emblemático Bar Kentucky, donde se dice nació el cóctel Margarita, sino también por impulsar el turismo y la actividad económica en el centro histórico de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Cuauhtémoc Estrada propone reformar sistema de representación proporcional y elección directa de regidores durante foro nacional de reforma electoral

    En el marco de la Audiencia Pública de la Comisión Presidencial para la Reforma...
    Juárez / El Paso

    Presentan en Ciudad Juárez la iniciativa “Guachochi Turístico” para promover el nuevo Pueblo Mágico

    En un esfuerzo por fortalecer el turismo regional y promover destinos del estado de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.