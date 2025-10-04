Movil - LB1 -
    octubre 4, 2025
    octubre 4, 2025 | 14:17
    Se suma OMEJ al mes rosa durante la Cruzada por Juárez en el Parque Héroes de la Revolución

    Juárez / El Paso

    Redacción ADN / Agencias
    La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) participó hoy en la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, desarrollada en el Parque Héroes de la Revolución, donde personal de la descentralizada atendió a 34 personas que acudieron en busca de descuentos en corralones.

    Ciudad Juárez, Chih .- En esta jornada, el módulo de atención de OMEJ fue decorado con motivos color rosa, al igual que el vestuario del personal, en conmemoración del mes de octubre, dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

    El titular de la OMEJ, Jaime Flores Castañeda, destacó que la participación en estas actividades forma parte del trabajo permanente en apoyo a la ciudadanía, instruido por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el propósito de acercar los servicios municipales a las colonias y atender directamente las necesidades de las y los juarenses.

    “Nos sumamos al mes rosa para invitar a la reflexión y la prevención del cáncer de mama, además de continuar con la atención ciudadana en las Cruzadas por Juárez”, expresó Flores Castañeda.

