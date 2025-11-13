Se suma OMEJ a la campaña “Santa Bombero” con descuentos a cambio de juguetes

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca apoyar a niñas y niños en situación vulnerable mediante donativos entregados por el Departamento de Bomberos el 24 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) anunció su participación en la campaña “Santa Bombero 2025”, impulsada por la Dirección General de Protección Civil, mediante una dinámica que permitirá a la ciudadanía obtener descuentos al liberar vehículos de los corralones municipales a cambio de donar juguetes nuevos o en buen estado, siempre que no sean bélicos.

Según informó la dependencia, la intención es fomentar la solidaridad y contribuir a la recolección de juguetes destinados a niñas y niños en situación vulnerable. Con esta colaboración, la OMEJ se suma a las acciones del Departamento de Bomberos, que cada año organiza la entrega de obsequios navideños en distintos sectores de la ciudad.

Para acceder al beneficio, las personas deberán entregar un juguete nuevo o en buenas condiciones al momento de realizar el trámite de liberación de su vehículo en cualquiera de los corralones administrados por la operadora municipal. La campaña aplica exclusivamente a artículos no bélicos, sin armas, proyectiles o imitaciones que promuevan la violencia, siguiendo los lineamientos tradicionales del programa.

Los juguetes recolectados formarán parte de la entrega que elementos del Departamento de Bomberos realizarán el 24 de diciembre, como parte de la edición anual de “Santa Bombero”. Esta actividad busca llevar alegría y acompañamiento a familias que enfrentan condiciones económicas complejas durante las celebraciones decembrinas.

Autoridades municipales destacaron que la iniciativa permite combinar un trámite cotidiano con una causa social, incentivando la participación ciudadana en apoyo a la niñez juarense. Además, subrayaron que la mecánica facilita que más personas se sumen a la campaña, ampliando el número de beneficiarios en colonias donde los bomberos realizan recorridos especiales cada Navidad.

Con este esfuerzo conjunto, la OMEJ y Protección Civil reiteraron su compromiso de trabajar por la comunidad, impulsando proyectos que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de colaboración y responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía.