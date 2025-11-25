Se reunirán productores con Segob para negociar retiro de bloqueos

Publicidad - LB2 -

Líderes del FNRCM acuden este martes a la Ciudad de México; en Chihuahua persisten cuatro cierres carreteros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) fueron citados este martes por la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, con el objetivo de entablar un diálogo que permita llegar a acuerdos y retirar los bloqueos carreteros que desde el lunes afectan la circulación en varios estados del país, incluido Chihuahua.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta la mañana de este martes permanecían activos cuatro bloqueos en territorio chihuahuense. Los puntos afectados son el tramo entre Jiménez y Zavalza, el puente de Lázaro Cárdenas en Meoqui, el kilómetro 350 en la entrada sur de Ciudad Juárez, así como el kilómetro 175 de la carretera Ascensión–Janos, donde se mantienen restricciones de paso, permitiendo únicamente el tránsito de vehículos familiares y unidades de emergencia.

Heraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM en Chihuahua, confirmó que fueron convocados por autoridades federales para establecer una mesa de negociación tras los bloqueos que han generado retrasos en el transporte de mercancías, afectaciones al comercio regional y dificultades de movilidad para miles de personas. Rodríguez indicó que anteriormente fueron ignoradas sus demandas por dependencias como Gobernación, Agricultura y Economía, lo que —dijo— obligó a las organizaciones del campo y del transporte a emprender acciones de presión en distintos estados.

Entre las demandas principales del movimiento, los líderes campesinos insisten en establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, excluir a los granos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como detener la iniciativa de la nueva Ley de Aguas Nacionales que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados. Según han expresado públicamente, estas demandas buscan garantizar la viabilidad económica de la producción agrícola nacional frente a la competencia extranjera y proteger los recursos naturales de uso comunitario.

El movimiento ha sido respaldado por agrupaciones de transportistas, quienes también han presentado su pliego petitorio ante el gobierno federal. Aunque la Secretaría de Gobernación ha insistido en que existen canales institucionales abiertos para atender estas inquietudes, los manifestantes aseguran que las promesas de diálogo no han derivado en soluciones concretas.

La reunión convocada por la Segob tendrá lugar después del mediodía en la capital del país y contará con la presencia de líderes campesinos de distintas regiones. Se espera que de este encuentro puedan salir acuerdos iniciales para destrabar los puntos de conflicto, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer una propuesta oficial por parte del gobierno federal en respuesta a las exigencias del sector.

Mientras tanto, en Chihuahua y otras entidades del norte del país, las actividades productivas y logísticas continúan parcialmente afectadas por los bloqueos. Las autoridades federales han exhortado a los manifestantes a permitir el paso libre en las vías de comunicación, mientras avanzan las negociaciones en la mesa de diálogo.

