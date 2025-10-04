Se reunió Alcalde con miembros locales del Consejo de Paz y Justicia Cívica

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, atendió las solicitudes de los integrantes del Consejo de Paz y Justicia Cívica que forman parte de la Mesa de Trabajo de Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde expresó que además de las autoridades policiacas se requiere atender las causas para lograr la paz, por ello es necesaria la participación de la sociedad.

La clave de este esfuerzo es el seguimiento, por ello los integrantes de los comités deben pedir a las autoridades “que se den carrilla”, dijo.

La ciudad es muy compleja y tiene muchos retos, por eso la estrategia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es la ideal, añadió.

Areli Rojas Rivera, coordinadora de Programas y Proyectos de la Secretaría de Gobernación, mencionó que tener estas reuniones con los Consejos de Paz es una instrucción de Sheinbaum Pardo para trabajar en el eje 1 de Atención a las Causas.

Previo a este encuentro, durante 15 días tocaron casa por casa para conocer las necesidades de los vecinos; ahora quienes decidieron formar parte del comité de paz le darán seguimiento a la estrategia de construcción de paz, explicó.

En Juárez las redes de confianza y solidaridad están ya construidas y con el alcalde juarense se refuerzan aún más. Ahora los gobiernos federal y municipal trabajan de manera conjunta como nunca antes había ocurrido, agregó.

En la participación de los ciudadanos, el pastor del Centro de Fe, expresó que se trabaja mucho en lo correctivo pero se requiere atender a niños y adolescentes. Una opción sería encaminarlos al deporte.

Lauro Salas, quien tomó este día protesta como titular del consejo de la colonia Héroes de la Revolución, dijo que nunca había visto interés en mejorar la sociedad por parte de los presidentes de la república ni de los alcaldes, en cambio ahora con Sheinbaum Pardo y Pérez Cuéllar la situación es diferente.

Agradeció al alcalde los diversos programas y servicios que ha realizado en esta localidad.

Reyes Gutiérrez, pastor del templo Cristo Jesús, dijo que se ha logrado un gran avance con el alcalde, además del acercamiento que tiene con los ciudadanos para escuchar y atender las necesidades, por lo que aprovechó para hacerle algunas solicitudes

Claudia Sarabia, quien tomó protesta como presidenta de consejo, pidió que se implementen más actividades para los infantes en las instalaciones del centro comunitario de la colonia.

El pastor Juan Arévalo, de la iglesia número 14, comentó que es necesario atender a los infantes antes de los 13 años y es justo la tarea que llevan a cabo en su templo. También habló de la necesidad de que los padres de familia promuevan los valores en sus hogares.

Al concluir la reunión, Pérez Cuéllar indicó que el Gobierno Federal traerá un programa muy interesante para los adolescentes.

También sugirió a los vecinos aprovechar el Programa del Presupuesto Participativo para atender varias de las necesidades que tienen en conjunto.

Otra opción es recurrir al programa del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) para pavimentar sus calles pagando únicamente el 25% del valor real.

Indicó que se tomó nota de las solicitudes de los vecinos de Héroes de la Revolución y se les dará seguimiento a cada uno.

En la reunión participaron Gerardo González, de la Secretaría de Gobernación; Luis Fernando Rodríguez Giner, director general de Centros Comunitarios y David Medina, director de Atención a Organizaciones Religiosas.