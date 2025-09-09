Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 9, 2025 | 15:50
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se reunió Alcalde con la magistrada presidenta del TSJE

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recibió en su despacho a la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval.

    Ciudad Juárez, Chih .- En una visita de cortesía, la magistrada habló con el alcalde sobre distintos temas de interés, especialmente de esta frontera, por lo que el edil le reiteró el apoyo del Gobierno Municipal.

    “Le agradezco mucho la visita porque está arrancando junto con el Pleno de Magistrados los trabajos del Poder Judicial en Chihuahua, ellos fueron electos por la ciudadanía y le ofrecí toda la colaboración institucional que el Gobierno Municipal pueda darles en los temas que podamos coadyuvar y trabajar juntos”, expresó.

    - Publicidad - HP1

    El Presidente Pérez Cuéllar celebró la disposición de Herrera Sandoval, así como sus deseos por trabajar de manera eficiente y eficaz.

    “Le deseo el mejor de los éxitos”, señaló el Alcalde.

    La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Presidente Municipal se tomaron varias fotografías en la sala José Reyes Estrada, de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

    La magistrada inició su primera gira de trabajo en el Distrito Judicial Bravos para dar la bienvenida a las nuevas magistradas y magistrados, así como a juezas y jueces de las materias civil, familiar y laboral.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Inicia la repavimentación de la calle Camino Ortiz Rubio

    Como parte de los proyectos del Presupuesto Participativo 2025, la Dirección General de Obras...
    Juárez / El Paso

    Entregó Atención Ciudadana del Suroriente mochilas y loncheras en escuelas

    El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, entregó...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.