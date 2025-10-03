Se reunió Alcalde con directivos de Fibra Upsite

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, tuvo una reunión con representantes de Fibra Upsite, empresa dedicada al desarrollo y renta de parques industriales, en la que se presentaron los avances de la compañía en esta ciudad y los planes de crecimiento que reforzarán la posición de Juárez como un punto estratégico para la industria.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante el encuentro en el despacho del alcalde, se informó que actualmente Fibra Upsite opera en Juárez con seis naves industriales que suman más de 120 mil metros cuadrados de área arrendable, todas en ocupación total.

En la plática, los visitantes dieron a conocer la construcción del nuevo Upsite Juárez Park I y la proyección de un crecimiento del 50 % en su portafolio hacia 2030, con reservas de más de 624 mil metros cuadrados de tierra listos para su desarrollo.

Los directivos señalaron que estas inversiones generarán empleos directos e indirectos, aumentarán la derrama económica a través de impuestos y servicios y atraerán a más compañías globales de manufactura y logística. Se coincidió en que la ciudad cuenta con ventajas competitivas para consolidarse como un hub clave del nearshoring.

Los asistentes destacaron que para aprovechar al máximo estas inversiones, será clave facilitar los trámites y permisos municipales, además de fortalecer la infraestructura de energía, agua y transporte de carga.

En la reunión participaron por parte de Fibra Upsite, Rodolfo Balmaceda, CEO; Juan Carlos Talavera, director comercial; Alejandro Lelo de Larrea, director regional y Gustavo Schroeder, director de operaciones, además de representantes de Bancomext.

Por parte del Municipio asistieron la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño y el director de Fomento Industrial y Empresarial, Álvaro Gutiérrez Gómez.

