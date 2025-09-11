Se reúne Pérez Cuéllar con Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a la publicación en las redes sociales, en el encuentro también participó el Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, la mañana de este jueves.

Acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad fronteriza, César Omar Muñoz Morales, el alcalde participó en la mesa de seguridad encabezada por la presidenta Sheinbaum Pardo, y por Omar García Harfuch, además de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

De acuerdo a la publicación en sus redes sociales, el alcalde manifiesta que esta reunión es para reforzar las estrategias de seguridad en Ciudad Juárez.

“vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, afirmó el presidente tras el encuentro.

