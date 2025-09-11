Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 10:40
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Se reúne Pérez Cuéllar con Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    De acuerdo a la publicación en las redes sociales, en el encuentro también participó el Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, la mañana de este jueves.

    Acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad fronteriza, César Omar Muñoz Morales, el alcalde participó en la mesa de seguridad encabezada por la presidenta Sheinbaum Pardo, y por Omar García Harfuch, además de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo a la publicación en sus redes sociales, el alcalde manifiesta que esta reunión es para reforzar las estrategias de seguridad en Ciudad Juárez.

    “vamos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando en equipo por la tranquilidad de todas las familias de Juárez y Chihuahua”, afirmó el presidente tras el encuentro.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Era propiedad propiedad de Silza pipa que explotó en Iztapalapa

    La empresa Silza es filial de Tomza con sede en Ciudad Juárez, y el...
    Estado

    Resalta Alejandro Pérez Cuéllar firmeza de Claudia Sheinbaum en política exterior

    El diputado juarense reconoció la conducción con dignidad y prudencia del gobierno federal en...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.